Извините, сенатор Маккейн, но популярность российского президента Путина в Америке почти удвоилась

Основное большинство американцев - не фанаты российского президента Владимира Путина, но рейтинг его популярности вырос почти в два раза, по данным соцопроса исследовательской группы Gallup, опубликованного 21 февраля, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. "Эти результаты резко контрастируют со взглядами многих республиканцев во главе с сенатором от Аризоны Джоном Маккейном, который в ходе недавнего визита в Германию раскритиковал попытку президента Трампа наладить отношения с Кремлем", - отмечает он.

"По данным Gallup, 22% американцев положительно относятся к Путину, по сравнению с 13% в 2015 году. Хотя рейтинг неодобрения Путина остается неизменным на уровне 72%, мнение республиканцев о нем значительно улучшилось за последние два года. В 2015 году только 12% республиканцев видели Путина в положительном свете, а сейчас это число резко выросло до 32%. В сравнении с этим, только 10% демократов оценивают его позитивно, против 15% в 2015 году. Рейтинг одобрения российского лидера среди респондентов, не принадлежащих ни к одной из партий, также вырос с 12 до 23%", - говорится в статье.

"Когда Gallup проводил опрос о Путине в 2002 году во время его первого президентского срока, 41% американцев оценили его положительно, 18% - отрицательно и 41% никогда о нем не слышали или не имели определенного мнения. В 2013 году, когда Gallup вновь задал этот вопрос в ходе его третьего президентского срока, гораздо больше американцев относились к нему негативно, несмотря на то, что Россия не фигурировала в заголовках газет", - пишет Рапоза.

"Взгляды американцев на Россию близки к их взглядам на Путина: 28% относятся к стране положительно, в то время как 70% - отрицательно", - отмечает он.

По мнению Gallup, 2017 год может стать "поворотным годом", когда определится то, в какой степени США достигнут соглашения с Россией и будет ли умеренный рост доброжелательного отношения к Путину краткосрочным феноменом или признаком более позитивных взглядов в будущем, говорится в статье.