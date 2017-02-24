Эксперт: "От Австрийской партии свободы Путину больше пользы, чем от Ле Пен"

Экс-советник по национальной безопасности США Майкл Флинн "погорел" на связях с Россией. Как пишет австрийская газета Kurier, Флинн являлся связующим звеном между президентом Трампом и австрийскими правыми в лице Австрийской партии свободы (АПС). О целях, которые преследует Россия, вмешиваясь в западные избирательные кампании, издание побеседовало с австрийским политологом, авторитетным специалистом по России профессором Герхардом Манготтом.

По словам эксперта, Майкла Флинна и АПС объединяют "не связи с Россией", а тот факт, что экс-советник Трампа придерживается исламофобских позиций. Что касается вмешательства русских в ход предвыборной борьбы в США, то перед Москвой "не стояло цели сделать президентом Дональда Трампа. Россия не верила в то, что он победит. Россия исходила из того, что победу на выборах одержит Хиллари Клинтон. Целью Москвы была дискредитация Клинтон и американской демократии. Все должно было выглядеть так, как будто Клинтон выиграла выборы при помощи обмана. Путин хотел тем самым сыграть на опережение и не допустить того, чтобы США выставили его собственное переизбрание в 2018 году в невыгодном свете".

В Европе перед Путиным в первую очередь стоит цель добиться отмены антироссийских санкций, уверен Манготт. "Он хочет видеть во главе Франции президента, дружественно настроенного в отношении России, - таким президентом мог бы стать Франсуа Фийон. Путину, несомненно, известно, что Марин Ле Пен проиграет во втором туре. Поэтому Россия пытается добиться, чтобы у Фийона были шансы дойти до второго тура - для этого русские дискредитируют самого главного конкурента Фийона Эммануэля Макрона. В Германии Россия создает благодатную почву для поддержки АдГ, чтобы ослабить ХДС. Россия не хочет, чтобы канцлером становилась Меркель, ведь она - архитектор антироссийских санкций".

Что касается Австрии, продолжает эксперт, то для России она не входит в число основных приоритетов. "В вопросе санкций ведущие австрийские политики и так настроены весьма скептически и сдержанно - несмотря на то, что голосуют, как и все в ЕС. Поэтому России нечего ждать от Вены в этом вопросе. А вот с Францией и Германией в этой сфере работы - непочатый край".

Отвечая на вопрос журналиста издания о том, что так привлекает Россию в перспективах сотрудничества с европейскими правыми, Герхард Манготт указывает на то, что их многое роднит. "Россия сама себя рассматривает как последний бастион христианства в Европе - это импонирует многим правым. Кроме того, политические силы правого толка выступают против политического объединения Европы, придерживаясь концепции Европы национальных государств. Это соответствует и российским интересам. Москва хочет договариваться с крупными европейскими игроками: Парижем, Берлином и Римом", - говорит политолог.

"И вот здесь интересы России совпадают с интересами США. Это та позиция, которую разделяет Тед Маллок, которого Трамп планирует отправить послом США в Европу. США и Россия хотят сами все решать - а это трудно реализовать на фоне крупного объединенного европейского блока. В этой связи Путину больше пользы от правой Австрийской партии свободы, чем от Ле Пен, которая все равно не станет президентом, а у АПС есть все шансы оказаться у реальных рычагов власти", - резюмирует эксперт.