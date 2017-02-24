Украинец Андрей Артеменко претендует на заключение мира от имени Трампа

"Малоизвестный украинский депутат Андрей Артеменко предложил Белому дому план урегулирования российско-украинской войны. Невероятная история", - пишет корреспондент французской газеты Le Figaro в Киеве Стефан Сиохан.

"Представляясь как "украинский Дональд Трамп", который сумеет в одиночку или почти в одиночку положить конец российско-украинскому конфликту, повлекшему за собой более 10 тыс. убитых за три года, благодаря своим прямым контактам с новым главой Белого дома, этот человек способен лишь привлечь внимание к своей персоне", - говорится в статье.

Как следует из статьи в американской газете The New York Times, в январе Артеменко встретился с личным юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и с предпринимателем Феликсом Сэтером, уполномоченным за сопровождение его отношений с Россией. Коэн якобы передал Майклу Флинну, советнику Трампа по национальной безопасности, план об отмене санкций против России в обмен на отвод российских сил из Донбасса и на референдум по Крыму.

"Неделю спустя Майкл Флинн вынужден был уйти в отставку, однако эта параллельная дипломатия, всплывшая на поверхность, привела в ярость украинские власти", - передает журналист. "Артеменко не уполномочен представлять какой бы то ни было альтернативный мирный план от имени Украины перед иностранным правительством, в том числе перед американской администрацией", - гневно возмутился Валерий Чалый, посол Украины в США, приближенный к Петру Порошенко.

"Как безвестный парламентарий Верховной Рады сумел пробиться в ближний круг Дональда Трампа, чтобы затронуть столь чувствительный вопрос, как урегулирование войны на Украине? Может быть, это оттого, что двойственный характер этого человека, украинского националиста, "патриота", который сам себя называет "неоконсерватором", но внезапно берет на вооружение язык противоположного лагеря, наводит на мысль об умелой дипломатической партии в бильярд", - комментирует Сиохан.

"В 2014 году после Майдана Андрей Артеменко был избран депутатом от Радикальной партии, это национал-популистское формирование, руководимое весьма ярким персонажем Олегом Ляшко. Однако сведущие наблюдатели усматривают закулисную сторону, отмечая, что Артеменко является хозяином, который профинансировал создание ультранационалистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ. - Прим. ред.), темно-красного призрака Майдана, а также его превращение в военизированную группировку. "Я патриот, превыше всего я люблю мою землю, Украину, я останусь здесь и буду защищаться", - признался он корреспонденту Le Figaro, сидя в своем офисе.

"Я наглядно представил, как все происходит не в нужном направлении, два народа, украинский и русский, всегда жили вместе, в братских отношениях, - заявляет тот, кто при этом оплатил оружие для самого антироссийского украинского батальона. - Люди, которые говорят, что надо сражаться против России и что можно победить, забывают о том, что это ядерная держава, надо проявлять большую осторожность".

Он обвиняет украинского президента и его окружение в обольщении страны иллюзиями. "Ни одно должностное лицо в Киеве не признает, что Украина никогда не войдет ни в состав НАТО, ни в состав Евросоюза, между тем наш президент строит на этом свою основную стратегию", - говорит он. "Артеменко ратует за отказ от Минских соглашений в пользу "прямых переговоров и мирного договора" с Россией", - говорится в статье.

"Относительно возвращения мира в свою страну его стратегия становится более неопределенной: предложить проведение референдума на Украине по Крыму, возможно, "сдать в аренду" Крым России на 50 или 100 лет, чтобы "ее наказать". Таким образом будет оплачено восстановление разоренного Донбасса, далее он выражается совсем неясно по поводу возвращения Донбасса в украинское лоно, а также военного или полувоенного присутствия России", - сообщает Сиохан.

"Несколько дней назад Артеменко заявил, что "никогда не разговаривал с русскими". Он хочет устроить большую публичную презентацию своего мирного плана в Вашингтоне вместе с членами американского Конгресса. После этой встречи депутат, возжелавший изменить ход истории, собирается создать свою площадку на украинском телеканале "Интер", который принадлежит клану cвергнутого пророссийского президента Виктора Януковича", - говорится в статье.

"Президентская администрация, поставленная в деликатную ситуацию пересмотра своих отношений с Вашингтоном, временно заблокировала паспорт того, кто уже так настроился стать "украинским Трампом", - подытоживает Сиохан.