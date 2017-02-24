В Женеве сирийская оппозиция расколота перед лицом режима

"Начавшаяся в четверг вечером под эгидой ООН перезагрузка переговоров между режимом Башара Асада и оппозицией не вызвала массового интереса. Никто не настроен оптимистически. Никакого прорыва не ожидается от этого четвертого раунда переговоров. Оппозиция по-прежнему разделена. США отсутствуют. Представитель ООН и посредник на этих дебатах Стаффан де Мистура сидит, словно на катапультируемом кресле. Россия, главный участник конфликта, видимо, делает ставку на провал этих переговоров, и никто не знает, сколько дней они продлятся", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Женеве Жорж Мальбрюно.

"На первом пленарном заседании взял слово только де Мистура. Вокруг него, с одной стороны, глава делегации режима, многоопытный Башар Джаафари, постоянный представитель Сирии при ООН. С другой стороны, его оппозиционеры, разделенные на группы по интересам, зачастую не совпадающим. Это, в частности, Высший комитет по переговорам (ВКП), поддерживаемый Саудовской Аравией, Францией и Катаром. Так называемая каирская группа, поддерживаемая Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами, которой руководит бывший дипломат и умеренный оппозиционер Джихад Макдиси. И, наконец, так называемая московская группа во главе с Кадри Джамилем, бывшим вице-премьером Асада, близким к России", - говорится в статье.

"Мы попытались объединить делегацию оппозиции", - признался изданию во второй половине дня Джихад Макдиси, - но это трудно".

"Можно быть уверенным, что Башар Джаафари воспользуется этим расколом между своими противниками, чтобы заявить о том, что он не видит перед собой собеседника, заслуживающего доверия", - опасался еще до начала переговоров один неназванный ооновский дипломат, который содействовал их проведению.

"Дамаск, глухой к призывам своего российского союзника приостановить авиаудары на время переговоров, в четверг все еще бомбил позиции повстанцев в городе Дераа (юг Сирии) и неподалеку от города Хама (центр). Оппозиционеры ВКП, ко всеобщему удивлению, захотели вести переговоры с режимом напрямую. До сих пор ВКП был более чем сдержанным, когда речь заходила о том, чтобы сесть рядом с "преступниками", уполномоченными защищать политику Асада", - комментирует корреспондент.

"Сейчас существует соперничество между политическими представителями оппозиции и участниками боев, которые, в свою очередь, ведут переговоры, политики не желают, чтобы их обошли люди с оружием", - отмечает тот же ооновский дипломат.

"Теоретически, повестки дня различных раундов переговоров по Сирии различны. В Астане обсуждался режим прекращения огня, который вступил в силу после поражения повстанцев в Алеппо в конце декабря и с переменным успехом соблюдается до сих пор. В Женеве речь пойдет о политике. Но о какой политике? И здесь интерпретации различаются", - отмечает автор.

"Для ООН на повестке дня этих переговоров стоят три досье: управление страной, выборы и новая конституция, что предусмотрено резолюцией ООН 2254, принятой в конце 2015 года, - указывает Мальбрюно. - Чтобы не разочаровывать оппозиционеров ВКП, считающих, что "Асад должен уйти", приближенный Стаффана де Мистуры напомнил, что "переходный политический процесс, несомненно, будет" присутствовать в меню переговоров". "Можно много чего включить в раздел об управлении", - улыбнулся вышеупомянутый ооновский дипломат. - Однако после отступления повстанцев, выступающих против Асада и разгрома Алеппо, их представителям в Женеве придется много потрудиться, чтобы заставить принять свои взгляды".

"Россия, удостоверившись в поражении, возможно, будет заинтересована предложить вернуться к более сокращенному формату в Астане, который все же привел к каким-то результатам", - уже предугадывает один неназванный западный дипломат.