Демократы критикуют Белый дом из-за репортажа, согласно которому он просил ФБР замалчивать связанные с Россией данные

"Ведущие конгрессмены от Демократической партии в четверг раскритиковали администрацию Трампа из-за репортажа о том, что она попросила сотрудников ФБР публично прекратить передавать СМИ данные о контактах между командой президента Дональда Трампа и российскими чиновниками", - пишет Politico.

"В репортаже CNN в четверг вечером, в котором приводились ссылки на многочисленных американских чиновников, говорилось, что ФБР отклонило просьбы Белого дома о том, чтобы бюро "прекратило" создавать основу для новостных публикаций о потенциальных связях между сотрудниками избирательного штаба Трампа с Россией. Согласно репортажу, глава администрации Белого дома Рейнс Прибус провел беседу с директором ФБР Джеймсом Ками и его заместителем Эндрю Маккейбом о том, чтобы бюро официально корректировало то, что администрация считала по существу некорректным освещением событий в прессе", - говорится в статье.

"Белый дом подтвердил в четверг вечером, что эта беседа состоялась 15 февраля, но заявил, что Маккейб инициировал беседу с Прибусом, чтобы сообщить о том, что репортаж The New York Times днем ранее о расследовании ФБР переговоров между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и российскими чиновниками, с точки зрения ФБР, преувеличивал характер их расследования", - отмечает издание.