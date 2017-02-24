Немецкая бомба

Трампа бросает из крайности в крайность, Путин угрожает, пишет Der Spiegel. Кто-то уже робко вопрошает: кто защитит нас, если придут русские? Опасная логика устрашения времен холодной войны вновь стала актуальной, более того, все может быть гораздо ужаснее: в последнее время все чаще звучит вопрос о том, стоит ли Германии обзавестись атомной бомбой.

"Давно такого не было: немецкие танки взяли курс на Восток. Танки Leopard и боевые машины пехоты Marder двигаются в сторону Литвы. С какой целью они будут стоять в сотне километров от российской территории? Сдерживать агрессию русских?" - задается вопросом автор публикации Якоб Аугштайн.

Неужели мы наблюдаем возвращение безумия холодной войны? "Неужели нам вскоре вновь предстоит мыслить категориями mutual assured destruction (стратегии взаимного гарантированного уничтожения, унаследованной со времен холодной войны. - Прим. ред.)? Если все пойдет в том же духе и дальше, Германия в конце концов превратится в ядерную державу", - полагает журналист.

Немцы до 2024 года должны будут увеличить свой военный бюджет до 2% ВВП. На сегодняшний день это означает рост затрат на военные нужды с 39 до 65 млрд долларов. "И эти цифры, - замечает Аугштайн, - взяты не из твитта Дональда Трампа и не представляют собой пример фейковых новостей. Федеральный канцлер лично пообещала американцам подобное увеличение военного бюджета ФРГ. О чем она думала? О том, что это обещание никогда не придется выполнять? Вот тут она ошиблась", - уверен автор.

Президент Трамп, несмотря на всю свою скандальность, считать умеет. 65 млрд долларов - дикая сумма. "При этом русские, против кого все это должно быть направлено, в 2015 году отдали на оборонные нужды, по некоторым данным, 66 млрд долларов. Если Германия в полном объеме станет выполнять все свои договорные обязательства в этом вопросе, она будет в состоянии вывести из строя остальные страны НАТО. Так на что предполагается тратить эту сумму?" - задается вопросом автор материала.

Например, на атомные бомбы, предполагает он. "Хотя они и бесполезны, зато дорого стоят. Серый кардинал Польши, лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский как-то в интервью FAZ уже призывал к тому, что Европа должна превратиться в ядерную державу в противовес России".

На эту тему рассуждал и Bild: что, если США уйдут со Старого континента? То, насколько Европа окажется беззащитной без поддержки США, показывает следующее сравнение: Европа располагает 512 ядерными боеголовками, а в арсенале России их насчитывается около 7 тысяч, указывают журналисты немецкого таблоида.

Так что же нужно немцам в странах Балтии? - задается вопросом Der Spiegel. "Россия смогла бы завоевать страны Балтии быстрее, чем мы бы успели добраться туда для их защиты", - заявил прошлым летом генерал Бен Ходжес, командующий сухопутными силами США в Европе.

"А что, если русские решат перейти Чудское озеро и захватить Эстонию?" - иронизирует автор в завершении публикации.