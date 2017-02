24 февраля 2017 г. Том Парфитт | The Times Противник Кремля освобожден из "пыточной камеры" "Известный антикремлевский активист, жаловавшийся на пытки в колонии, будет освобожден в кратчайшие сроки после того, как Верховный суд РФ издал постановление о его освобождении", - сообщает The Times. "Ильдар Дадин стал символом нетерпимости президента Путина к инакомыслию, когда был осужден в 2015 году на три года в колонии - срок, позднее сокращенный до шести месяцев", - говорится в статье. "В письме к жене в ноябре прошлого года Дадин сообщил, что его одновременно пинали до 12 человек и подвешивали за запястья со связанными за спиной руками. По его словам, охранники в тюрьме сняли с него нижнее белье и сказали, что изнасилуют, а охранник угрожал убить его, если он пожалуется", - напоминает издание. В колонии его заявления опровергли, но возмущение, вызванное тем, как с ним обходились, возможно, вынудило российские власти смягчить позицию, отмечает газета. Источник: The Times