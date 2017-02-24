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Иностранная пресса о России и не только
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24 февраля 2017 г.
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24 февраля 2017 г.

Редакция | The Wall Street Journal

У Белоруссии болит голова из-за России

Накануне празднования в Белоруссии дня ветеранов президент Александр Лукашенко в заявлении своим вооруженным силам в среду сделал особый акцент на территориальной целостности страны. В этом факте как таковом нет ничего удивительного, но риторика Лукашенко становится все более оборонительной на фоне его расхождений с прежними покровителями в Москве, пишет редакция The Wall Street Journal.

Издание напоминает о конфликте Лукашенко с Путиным из-за введения белорусским президентом безвизового режима для 79 стран, включая США, а также из-за поставок энергоносителей из России.

Белоруссия - сооснователь Евразийского экономического союза, и Россия не потерпит схода страны с ее геополитической и экономической орбиты, считают журналисты. "Личная неприязнь между бывшим председателем колхоза и бывшим агентом КГБ представляет собой еще один риск", - говорится в статье.

Западу не стоит принимать в свои объятия Лукашенко, который правит бывшей советской республикой с 1994 года. "Но США и Западная Европа могут дать понять, что они все видят и признают независимость и территориальную целостность Белоруссии", - рассуждают авторы.

"Напряженность в Белоруссии вновь показывает, что проблема с уступкой Путину "сферы влияния" состоит в том, что даже ближайшие к России страны не хотят входить в эту сферу", - заключает издание.

Источник: The Wall Street Journal


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