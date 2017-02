24 февраля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal У Белоруссии болит голова из-за России Накануне празднования в Белоруссии дня ветеранов президент Александр Лукашенко в заявлении своим вооруженным силам в среду сделал особый акцент на территориальной целостности страны. В этом факте как таковом нет ничего удивительного, но риторика Лукашенко становится все более оборонительной на фоне его расхождений с прежними покровителями в Москве, пишет редакция The Wall Street Journal. Издание напоминает о конфликте Лукашенко с Путиным из-за введения белорусским президентом безвизового режима для 79 стран, включая США, а также из-за поставок энергоносителей из России. Белоруссия - сооснователь Евразийского экономического союза, и Россия не потерпит схода страны с ее геополитической и экономической орбиты, считают журналисты. "Личная неприязнь между бывшим председателем колхоза и бывшим агентом КГБ представляет собой еще один риск", - говорится в статье. Западу не стоит принимать в свои объятия Лукашенко, который правит бывшей советской республикой с 1994 года. "Но США и Западная Европа могут дать понять, что они все видят и признают независимость и территориальную целостность Белоруссии", - рассуждают авторы. "Напряженность в Белоруссии вновь показывает, что проблема с уступкой Путину "сферы влияния" состоит в том, что даже ближайшие к России страны не хотят входить в эту сферу", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal