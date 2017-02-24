Мужененавистническая идея

Депутат от ХДС хочет сократить число въезжающих беженцев посредством гендерных квот, сообщает Die Zeit. Эта идея абсурдна по многим причинам, считает автор публикации Катарина Шулер.

Кай Вегнер, до прошлого года возглавлявший берлинское отделение ХДС, а сегодня занимающий пост спецпредставителя партии по делам крупных городов, представил в четверг документ, в котором предложил идею гендерных квот для мигрантов.

Как говорится в анализе Вегнера, среди мигрантов заметно преобладание молодых мужчин. "Это может привести к росту недовольства и агрессивного поведения". В этой связи, считает политик, в будущем стоит впускать в Германию одинаковое число мужчин и женщин. "Вегнер убежден: это может привести и к сокращению общего числа мигрантов - в конечном итоге, в Германию в качестве мигрантов приезжает больше мужчин, чем женщин", - замечает автор статьи.

По мнению журналиста, это предложение является абсурдным с разных точек зрения.

"Переизбыток мужчин может вывести общество из равновесия", - пишет политик и приводит в качестве примера Индию и Китай. "Как будто, - замечает автор, - существует угроза того, что соотношение между представителями обоих полов в Германии может выбиться из колеи".

Кроме того, в своих оценках Вегнер исходит из того, что мигранты будут искать себе партнеров только среди "своих". Его идея упускает из виду, что многие молодые мужчины имеют на родине семьи - "и именно политика Германии усложняет их воссоединение", комментирует автор.

Однако более серьезными становятся правовые аспекты, говорящие против идеи Вегнера. Германия, поясняет автор, не может на границе решать, кому въезжать, а кому нет. "Каждое государство ЕС обязано в ходе рассмотрения заявления на получение статуса беженца проверять как минимум то, в какой стране оно должно быть подано. Отказывать людям в праве подачи подобного заявления только на основании их половой принадлежности - нарушение европейского миграционного права, с одной стороны, и грубейшее нарушение основополагающего принципа равноправия - с другой", - говорится в статье.