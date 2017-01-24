Как торговля и санкции сделали этого российского рыболова миллиардером

Глядя из окна кабинета, выходящего на Кольский залив, Виталий Орлов пытается разглядеть в сумерках за полосой воды новый завод, который он только что выстроил, повествует корреспондент Bloomberg Александр Сазонов.

"Это сооружение за 30 млн долларов - самый ценный актив холдинга Орлова "Норебо", который базируется в Мурманске", - пишет издание. Завод построен, чтобы обслуживать рыболовецкую флотилию "Норебо", которая в 2016 году выловила почти 11% от общего объема добычи рыбы в России (4,75 млн метрических тонн, по данным Федерального агентства РФ по рыболовству).

Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Орлова в 1 млрд долларов. "Он извлек выгоду из конфликтующих сил - глобальной торговли и санкций, которые сегодня предопределяют облик путинской России. Хотя холдинг Орлова получает до 60% выручки от продаж за пределами России, наблюдается также рост внутреннего потребления, поскольку санкции привели к ограничению импорта продовольствия", - пишет издание.

"У него абсолютно стабильный бизнес с хорошими маржами, - говорит Эдуард Климов (Fishnews, Владивосток). - Рыба - это возобновляемый ресурс, люди всегда будут питаться рыбой".

Корреспондент напоминает: "Когда три года назад Путин накинулся на Запад в ответ на санкции, введенные из-за аннексии Крыма у Украины, он запретил импорт продовольствия из стран, сплотившихся против него".

Западные санкции не затронули экспорт компании Орлова. "А контрмеры Путина повлекли за собой рост продаж выловленных "Норебо" мойвы, макрели и сельди на российском рынке", - говорится в статье.

Дополнительное подспорье для бизнеса "Норебо" - растущий спрос на рыбу в ситуации, когда покупатели хотят обогатить свой рацион "здоровой белковой пищей", пишет автор.

Издание описывает биографию Орлова. В 1993 году Магнус Рот взял его работать в норвежскую компанию, которая торговала дешевой российской рыбой. Спустя четыре года Рот и Орлов открыли в Норвегии фирму Ocean Trawlers, которая сдавала российским рыбакам норвежские суда в аренду.

В 1998 году к ним присоединился знакомый Орлова Александр Тугушев, который стал заместителем главы ведомства, надзиравшего за рыболовецкой промышленностью. "Мы помешались на идее создать крупнейшую в мире рыболовецкую компанию", - сказал Тугушев в интервью в ноябре.

"По словам Орлова, три года назад Тугушев был уволен, потому что "осложнял" рост компании. Тугушев подтвердил свое "неожиданное" увольнение и сказал в интервью, что был равным партнером в бизнесе. Орлов, который в августе подал в полицию заявление с жалобой, что "неустановленные лица" вымогали 33% "Норебо", сказал, что претензии Тугушева на право собственности ограничиваются одной из компаний, которые были приобретены во время расширения "Норебо", - говорится в статье.

"В прошлом месяце бывший чиновник рыболовного ведомства, который в 2009 году, отсидев в тюрьме за взятки, вернулся в "Норебо", был помещен под домашний арест и обвинен в вымогательстве в связи с его претензиями на право собственности", - утверждает издание, ссылаясь на сообщение ТАСС.

Рот "в мае прошлого года продал свои 33% "Норебо" Орлову, за какую сумму, не разглашалось", - говорится в статье.

"Орлов сказал, что за последние 10 лет "Норебо" потратил около 600 млн долларов на расширение своей флотилии и ее охвата. Он добавил, что, на его взгляд, истинная стоимость холдинга "намного скромнее", чем 1 млрд долларов. В качестве причины он упоминает о "рисках, связанных со страной", особенно о неясностях вокруг новой системы квот, которую готовит правительство, чтобы предоставлять преференции компаниям, заказывающим траулеры на российских верфях", - говорится в статье.

"Теперь мы хотим прийти туда, где находятся конечные потребители: в розничные сети, в продовольственные услуги. Тут мы видим потенциал", - сказал Орлов.