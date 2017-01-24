Россия стала важнейшим поставщиком нефти для Китая

В прошлом году Россия впервые экспортировала в Китай больше нефти, чем Саудовская Аравия, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

По данным таможенной статистики, экспорт российской сырой нефти в КНР вырос по сравнению с 2015 годом почти на четверть до 1,05 млн баррелей в день. В то же время Саудовская Аравия снизила объемы экспорта на 1% и экспортировала по 1,02 млн баррелей в день.

Издание обращает внимание на то, что "если Саудовская Аравия продолжает на основе старых договоров поставлять нефть крупным государственным нефтеперерабатывающим заводом, то Россию в качестве поставщика открыли для себя более мелкие китайские заводы".

Называемые в Китае "чайниками" из-за своей небольшой мощности, НПЗ получили разрешение ввозить нефть лишь в конце 2015 года. Для них сырье из России выгодно, в том числе, потому, что оно поставляется из расположенных в соседней стране портов более мелкими партиями, которые проще перерабатывать.

По мнению экспертов, Россия имеет все шансы опередить Саудовскую Аравию по продаже нефти и в нынешнем году, так как Россия расширяет свою нефтепроводную систему "Восточная Сибирь - Тихий океан", по которой нефть идет в Азию.