Россия ведет игру, чтобы стать "антитеррористической царицей" ООН

По словам нескольких высокопоставленных дипломатов ООН, Россия стремится к лидирующей роли в формировании мировой стратегии борьбы с терроризмом, лоббируя перед лицом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша назначение россиянина на недавно изобретенный пост "контртеррористического царя", как его принято неофициально называть в англоязычной прессе. Об этом сообщает Колум Линч в материале для Foreign Policy.

"Пока принимаются эти меры, американский президент Дональд Трамп подчеркивает желание работать в партнерстве с Россией в борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и другими террористическими группами. Однако эти новшества встревожили правозащитников и других наблюдателей. Те боятся, что соперничавшие ранее державы, несколько сблизившиеся после прихода к власти администрации Трампа, могут дальше оттолкнуть ООН от ее роли защитницы прав человека и гражданских свобод", - говорится в статье.

"Вероятно, Вашингтон и Москва подкрепят используемый ими обоими подход к терроризму, сводящийся к правилу "пленных не берем", - в ущерб соблюдению прав человека и надлежащих процессов", - отметил эксперт по контртеррористической стратегии ООН Себастьян фон Айнзидел (директор по ООН Университета Организации Объединенных Наций в Токио). Он выразил опасения, что две страны будут "малочувствительны к ценности невоенных подходов, являющихся сердцевиной антитеррористической стратегии ООН", передает Линч.

"После терактов 11 сентября ООН построила обширную сеть из 38 антитеррористических агентств и программ, в том числе комитет по санкциям Совета Безопасности - финансируемый Саудовской Аравией антитеррористический центр - и особый антитеррористический отдел в Вене, - сообщает журналист. - В качестве одного из первых ударов по реформам Гутерриш хочет скоординировать эти мириады агентств под единым боссом, по словам нескольких дипломатов ООН. Пресс-секретарь Гутерриша Мелисса Флеминг сказала, что решение по назначению "антитеррористического царя" пока не принято, однако глава ООН "просматривает несколько предложений по укреплению роли ООН в борьбе с терроризмом".

"Пока в качестве фаворита заявила о себе Россия, согласно нескольким высокопоставленным дипломатам ООН. Москва годами протестовала против того, что при предыдущих руководителях ООН ее несправедливо не допускали до поста в нью-йоркском кабинете, так как самые влиятельные должности, подразумевающие руководство миротворцами, политическими делами и бюджетом, зарезервированы для западных держав. За последние годы россияне занимали несколько кабинетных позиций за пределами Нью-Йорка, в частности, управляли женевской штаб-квартирой и Управлением ООН по наркотикам и преступности в Вене", - говорится в статье.

"В последние месяцы Россия пыталась консолидировать свое влияние на антитеррористическом поле ООН. В декабре ей удалось убедить Соединенные Штаты, Великобританию и Францию впервые отказаться от традиции назначать гражданина Запада на пост председателя жизненно важного комитета Совета Безопасности ООН, ответственного за надзор над санкциями в адрес "Аль-Каиды", "Талибана" и "Исламского государства" (организации запрещены в РФ. - Прим. ред.)", - говорится в статье.