А что, если западные санкции в действительности помогли российской армии?

"В результате санкций, введенных против Москвы после аннексии Крыма в 2014 году, Кремль столкнулся с трудным выбором. Экономические санкции поставили программу военной модернизации страны под угрозу, отрезав Россию от поставок высококлассных военных датчиков европейского производства, программного обеспечения, судовых двигателей и другого оборудования, которое было важно для того, чтобы вытащить казавшуюся отжившей свой век российскую военную машину из гнилого постсоветского болота", - пишет Пол Маклири в статье для Foreign Policy.

"Но, по мнению некоторых сотрудников министерства обороны США и экспертов по российским методам ведения войны, даже при возможности снятия санкций при новой администрации президента Дональда Трампа Москва сумела найти некоторые ловкие - и, вероятно, постоянные - обходные пути, которые могут сделать армию Кремля более способной к приспособлению в долгосрочной перспективе и уже снабдили Москву деньгами", - говорится в статье.

Автор напоминает об отказе Франции поставить России два вертолетоносца "Мистраль" в 2015 году. "Мало того, что Россия вернула свой 1 млрд долларов, она сумела продать 50 вертолетов Ка-52, уже построенных для этих судов - наряду с разработанным в России коммуникационным оборудованием - в Египет, который купил эти корабли у Франции на кредит из Саудовской Аравии", - говорится в статье.

"Санкции не были достаточно сильными, - считает чиновник министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности. - Для того чтобы добиться желаемого результата, надо было пойти намного дальше".

"В частности, Вашингтон не заручился поддержкой международного сообщества, к которой он стремился, и Россия неутомимо искала лазейки в режиме санкций за пределами своей традиционной европейской базы снабжения", - пишет Маклири.

Возьмем, к примеру, решение Германии прекратить поставки дизельных судовых двигателей для российского флота, отмечает он.

"Кремль достаточно быстро нашел другого поставщика. Несколько лет назад Берлин продал некоторые из тех же самых двигателей в Китай, которые китайцы быстро продублировали на собственных заводах. Российские чиновники заказали рейсы в Пекин, где они заключили сделку на приобретение более дешевой китайской имитации, которая, не будучи такой хорошей, как ее немецкий образец, была, тем не менее, достаточно приличной, чтобы вывести российские корабли из доков", - говорится в статье.

"И, когда речь идет о некоторых важнейших электронных компонентах, которые Россия традиционно закупала на Западе для своей ракетно-космической промышленности, Москва обратилась к Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии, которые никогда не поддерживали западные санкции", - отмечает автор.

Если некоторые из санкций, действующих в настоящее время, будут сняты новой администрацией Трампа, отрыв от европейской оборонной промышленности, возможно, уже станет постоянным, полагает журналист.