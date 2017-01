24 января 2017 г. Анн-Сильвани Шассани, Штефан Вагстил | Financial Times Франсуа Фийон призывает Ангелу Меркель смягчить отношение к России "Лидер французской президентской гонки Франсуа Фийон призвал Ангелу Меркель смягчить отношение к России и ужесточить свою миграционную политику; он прибыл в Берлин впервые после победы на правоцентристских праймериз, - сообщают Анн-Сильвани Шассани и Штефан Вагстил в The Financial Times. - Выступая в понедельник по окончании встречи с канцлером Германии, Фийон настаивал на необходимости улучшить отношения с российским президентом Владимиром Путиным и заявил, что это помогло бы искоренить угрозу исламистского террора во Франции и Германии, которая коренится в истерзанной войной Сирии". "Его отношение к России может быть предвестником изменения подхода и ускоренного ослабления экономических санкций, наложенных после того, как Москва аннексировала украинский Крым", - отмечают авторы. "Хотя Фийон - такой же консерватор, как Ангела Меркель, его взгляды на миграцию и Россию - источники тревоги в Берлине", - полагает директор Института Жака Делора Хенрик Эндерляйн. В Берлине Фийон сказал, что Россия должна быть "одним из важнейших партнеров". "Нам надо выйти из этого тупика, в который мы себя загнали. Он никому не выгоден", - заявил кандидат в президенты Франции. Источник: Financial Times