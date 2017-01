24 января 2017 г. Роджер Блиц | Financial Times Резкое повышение курса рубля - проверка привлекательности России для инвесторов "Видное место в списке дилемм, с которыми предстоит иметь дело инвесторам в этом году, занимают отношения Дональда Трампа с Владимиром Путиным, - утверждает Роджер Блиц в Financial Times. - Немного ниже в этом перечне находится вопрос, стоит ли им отбросить свое инстинктивно настороженное отношение к России и ее президенту и поднять рубль гораздо выше". "Поворот в судьбе российского рубля, главным образом, отражает восстановление цены на нефть - крупнейшей экспортной статьи страны. Оно способствовало подъему курса российской валюты почти на треть по сравнению с прошлогодним курсом - 60 рублей за доллар. Что примечательно, по курсу к доллару рубль обошел все валюты развитых и развивающихся стран в последние 3, 6 и 12 месяцев", - говорится в статье. "Факторы, не относящиеся к подъему цен на нефть, тоже объясняют резкое повышение курса рубля. Высокие процентные ставки в России делают ее привлекательной площадкой для спекуляции валютными активами для спекулятивных инвесторов, берущих займы в валютах с более низким курсом. А избрание Трампа резко повысило вероятность сближения США с Россией и облегчения западных санкций", - отмечают авторы. "По всем признакам, санкции будут сняты очень скоро", - сказал Пол Макнамара, инвестиционный директор GAM. По его словам, Россия - "лакомый кусочек": рост на подъеме, инфляция на спаде, цены на нефть благоприятствуют. "Дилемма для инвесторов в этот период тревоги по поводу будущего развивающихся рынков в целом, начиная с Мексики и Турции, заключается в том, может ли Россия предложить привлекательные возможности и после такого резкого скачка курса рубля", - говорится в статье. Источник: Financial Times