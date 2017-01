24 января 2017 г. Алексей Ковалев | The Guardian Я освещал деятельность Путина, вот мои советы журналистам, имеющим дело с Трампом Американские СМИ дискутируют о том, как обходиться с администрацией президента Трампа, которая готова лгать журналистам в лицо и рассчитывает, что это сойдет ей с рук, отмечает в своей статье в The Guardian российский журналист Алексей Ковалев. "Человеку вроде меня, который достаточно долго освещал из Москвы деятельность Владимира Путина и российскую политическую жизнь, все это кажется даже слишком знакомым. Просмотр пресс-конференции Трампа всколыхнул массу воспоминаний: уклончивость, наглая ложь, неспособность огорошенных журналистов сплотиться вокруг коллег, на которых обрушились оскорбления", - пишет автор. Но для начала Ковалев перечисляет различия между Путиным и Трампом. Трамп - "золотой мальчик" из обеспеченной семьи, Путин родился в послевоенном Ленинграде в условиях крайней нищеты. Трамп, похоже, иногда ведет себя порывисто, Путин преклоняется перед дисциплиной. "Но важнее всего другое: если только Трамп в начале своего первого срока не умудрится каким-то образом полностью демонтировать основы американской демократии (это проделал Путин, продолжив антидемократические реформы своего предшественника Ельцина), американская пресса вряд ли окажется в том страшном и все более ухудшающемся положении, в котором находятся ее российские аналоги", - пишет Ковалев. По его словам, у российского государства масса способов запугать СМИ, не прибегая к насилию. "Но, за вычетом этой грубой тактики, Трамп, похоже, сознательно или бессознательно подражает Путину", - продолжает автор. Ковалев напоминает о предложении команды Трампа перенести пресс-центр из Белого дома в более просторное помещение и разбавить журналистский пул блогерами и ведущими ток-шоу на радио. "Цель этих изменений очевидна для всякого, кто хоть раз видел безумное соперничество за внимание Путина в огромном зале, где проводятся его пресс-конференции", - комментирует Ковалев. "Для информирования общества в России самая большая угроза - не цензура, не давление государства и не фейковые новости, а всякая ерунда, которая постоянно вбрасывается в информационное пространство, чтобы отвлечь прессу", - считает автор. "Но, чтобы призывать Путина (или Трампа) к ответу, вам не нужен доступ в Кремль или Белый дом. Наоборот, подобный доступ - обуза, поскольку является привилегией и вам можно угрожать ее отменой, либо вы поддадитесь предвзятости, которая возникает при доступе в некие круги. Для расследований коррупции и огрехов госуправления не требуются тесные отношения с официальными лицами государства - все совсем наоборот. И, хотя российские независимые репортеры не могут сместить Путина (да и ничто не может его сместить, так уж устроены в России выборы), у их американских коллег есть одно преимущество - возможность определять общественную политику. Итак, вот как я рекомендую освещать деятельность администрации Трампа: не отвлекайтесь на то, что говорят сотрудники администрации, а сосредотачивайтесь на том, о чем они не говорят", - заключает автор. Источник: The Guardian