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24 января 2017 г.

Дэниел Боффи, Дженнифер Рэнкин | The Guardian

ЕС усиливает свою кампанию против российской пропаганды

"ЕС примет более активные меры по борьбе с российской кампанией гибридной войны после избрания Дональда Трампа - на фоне роста опасений, что Владимир Путин будет пытаться повлиять на выборы по всей Европе", - пишет The Guardian.

"Учитывая то, что общенациональные выборы пройдут в ближайшие месяцы в Германии, Франции и Нидерландах, дополнительные средства в размере около 800 тыс. евро были предоставлены East Stratcom, целевой группе ЕС, которая пытается изучать попытки России повлиять на голосование путем дезинформации и пропаганды и противостоять им", - отмечает газета.

По словам Пятраса Ауштрявичюса, литовского евродепутата, ясно, что ЕС нужно быть более расторопным, реагируя на дезинформационную кампанию. "Я думаю, что вмешательство России в выборы в США было тестовым вариантом. Для России было важно начать с игры по-крупному. Думаю, что для небольших стран, в большей степени подверженных опасности со стороны России, риск в настоящее время очень велик", - сказал он.

"На нас распространяется их вещание, и есть часть населения, которая смотрит это каждый день. Они также комментируют не только то, что происходит в России, в других странах мира, на Украине, но и вопросы, вызывающие обеспокоенность внутри страны - то, что происходит в нашей стране, и именно здесь кроется опасность", - отмечает посол Латвии в ЕС Санита Павлюта-Десландес.

"Другие страны, которые не чувствовали себя настолько подверженными опасности, сегодня сталкиваются с такими же попытками влияния, к которым мы уже привыкли", - цитирует мнение посла издание.

Источник: The Guardian


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