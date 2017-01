24 января 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кому и для чего нужна встреча в Астане Прорыв на мирных переговорах по Сирии в Казахстане дал бы Москве шанс начать отношения с Трампом в сильной позиции, но в первый же день участники перессорились. Асад представляет себе конференцию в Астане как прелюдию к капитуляции противников, пишут СМИ. США и Россия пока не проводят совместные боевые миссии над Сирией, но, похоже, Трамп подталкивает к этому Пентагон. "Первая за шесть лет гражданской войны встреча лицом к лицу сирийских мятежников и правительственных чиновников резко оборвалась в понедельник: диппереговоры быстро превратились в жесткую критику и встречные обвинения", - сообщают корреспонденты The New York Times в репортаже из Астаны. Как утверждают авторы, переговоры, организованные Россией и Турцией, имеют целью "продемонстрировать все более доминирующую роль Москвы в дипломатии, а также ее новое взаимопонимание с правительством Турции, одним из главных сторонников мятежников". Однако "сирийские делегации почти сразу же начали пререкаться и отказались от прямых переговоров". Наблюдатели и не ждали большого прогресса на этой встрече. "Многие дипломаты и аналитики говорят, что секретные переговоры, проходившие в последние месяцы между Россией, Турцией и Ираном, более значимы", - пишут авторы статьи. Обама "сопротивлялся углублению американского вмешательства в сирийский конфликт", напоминают корреспонденты, тогда как Трамп "выказал широкую поддержку российского лидерства и политики и послал противоречивые сигналы по Сирии". "Официально все стороны сирийского конфликта формулируют цель переговоров в Астане как подтверждение хрупкой договоренности о прекращении огня, с тем чтобы реанимировать переговоры в Женеве", - отмечается в публикации. Если этого удастся достичь, по словам спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, откроется путь к обсуждению более существенных политических вопросов на переговорах в Женеве в феврале. Как считают Россия и Дамаск, рамки женевских переговоров "не требуют ухода в отставку президента Башара Асада"; сирийская оппозиция настаивала на обратном. "На деле все больше западных стран, в том числе США и даже некоторые сторонники мятежников на Ближнем Востоке, например Турция, приблизились к российской позиции", - пишут авторы. "Переговоры по Сирии открылись в понедельник в столице Казахстана под эгидой России, Турции и Ирана, пишет корреспондент Le Monde Бенджамин Барт, сначала описывая организаторов встречи. Москва, приглашающая держава. "После победы в Алеппо Кремль стремится к дипломатической победе в Астане, способной закрепить его роль главной движущей силы на Ближнем Востоке. Достижение прорыва в столице Казахстана позволило бы Москве приступить к отношениям с новой американской администрацией в сильной позиции", - говорится в статье. Москва хочет продемонстрировать, что более продуктивно вести переговоры с представителями вооруженных группировок, а не с Высшим комитетом по переговорам, дипломатическим исполнительным органом противников Асада, полагает автор. Анкара, заинтересованный куратор вооруженных группировок. "Долгое время Турция была передовым отрядом борьбы против Асада на региональной сцене, но недавно она переместила центр тяжести на борьбу с курдскими сепаратистами и с джихадистами из ИГИЛ. "Если десяток этих группировок согласились сесть за стол переговоров с их российским палачом, то это отчасти из-за давления турецких властей", - отмечает Барт. Тегеран, суровый заступник Дамаска. В Астане Иран должен следить, чтобы был найден такой защитный механизм режима прекращения огня, который максимально благоприятствует правительству Асада. Автор статьи переходит к участникам переговоров. Сирийский режим в сильной позиции. Сирийская власть представлена в Астане своим постпредом при ООН Башаром аль-Джафари, который участвовал в двух предыдущих раундах переговоров в Женеве. "Дамаск не желал бы довольствоваться простым обновленным соглашением о прекращении огня. Башар Асад, как он заявил на прошлой неделе, представляет себе конференцию в Астане как прелюдию к капитуляции своих противников, которых он упорно называет "террористами", - говорится в статье. Обессилевшие повстанцы. Делегация сирийской оппозиции в Астане состоит из представителей различных вооруженных группировок. "Еще не пережившие потрясение от потери Алеппо, повстанцы вынуждены входить в переговоры (...) об укреплении жизненно необходимого им режима прекращения огня, об освобождении пленных и доставке гуманитарной помощи", - пишет автор. Он полагает, что повстанцы стремятся "поддерживать контакт с россиянами", поскольку "американцы и европейцы их жестоко покинули". Автор статьи называет лишь наблюдателями на переговорах США, Евросоюз и ООН. Кроме того, пристально следят за их ходом ваххабиты, не являющихся джихадистами (две важные вооруженные группировки отказались приехать в Астану: ваххабиты "Ахрар аш-Шам" и исламисты "Нуреддин аз-Зинки"), а также джихадисты из "Исламского государства" и "Джебхат Фатх аш-Шам" (обе группировки запрещены в РФ. - Прим. ред.), не приглашенные в Астану. Почему конференция по Сирии проходит в Астане, а не в Женеве, Минске или Нью-Йорке? - пишет политический обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Ниенгуйзен. Провести переговоры в этой стране было идеей России, и Казахстан с благодарностью согласился. "Россия в военно-политическом плане является важным покровителем Казахстана, Турция - тесный торговый партнер, определенные контакты есть у него и с ближневосточными странами", - пояснил эксперт по Центральной Азии германского Фонда науки и политики Себастьян Шик. "Более того, президент Назарбаев внес свою лепту в то, что после серьезнейшего конфликта Россия и Турция столь быстро наладили отношения", - сказал он. Роль хозяина переговоров "дает главе Казахстана, правящему уже более 20 лет, возможность показать себя и свою страну в качестве международного посредника". Журналист напоминает, что ту же роль во время конфликта на Украине взял на себя президент Белоруссии Александр Лукашенко. Казахстан уже давно пытается играть важную роль в мировых делах. Несколько лет назад страна председательствовала в ОБСЕ, а в 2017-2018 годах будет непостоянным членом Совбеза ООН. В то же время из-за обширной территории Казахстан является ключевым государством для расширения торговых путей амбициозного китайского проекта "Шелковый путь", говорится в статье. Белый дом дал понять, что президент Трамп будет готов к военному сотрудничеству с Россией в борьбе в "Исламским государством", сообщает The Los Angeles Times. "Однако пункт Закона о национальной обороне, которые впервые был принят Конгрессом в конце 2014 года и затем обновлялся, строго ограничивает возможности Пентагона сотрудничать с Россией", - говорится в статье. США и Россия проводят различные военные кампании против ИГИЛ, напоминает издание. Кремль неоднократно зондировал почву на предмет дальнейшего углубления сотрудничества с США в сфере обмена разведданными и поиска информации в ходе сирийской войны, но Пентагон беспокоила подобная договоренность в любой форме. "Российская армия регулярно бомбила сирийские больницы, школы и гражданские объекты вдобавок к безнаказанному сбрасыванию кассетных бомб и зажигательных боеприпасов, по данным американских чиновников, группировок сирийских повстанцев и независимых наблюдателей", - отмечает издание. "Нет, американские и российские самолеты не проводят совместные боевые миссии над Сирией. Пока", - сообщает Дэвид Акс в The Daily Beast. "Это поразительное заявление, которое распространилось в американских СМИ днем 23 января 2017 года, началось с туманного и дезориентирующего твита Associated Press, основанного, очевидно, на неправильном прочтении репортажей в российских государственных СМИ", - говорится в статье. Автор рассказывает, как возникла путаница, а затем пишет: "Нетрудно заметить, какие преимущества Россия получает от новостных сообщений о том, что Соединенные Штаты и Россия сражаются в Сирии бок о бок. В конце концов, похоже, что Дональд Трамп подталкивает Пентагон в этом направлении".