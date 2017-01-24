Орбан: вернемся к Европе наций. Венгрия ищет поддержки у Путина

"Ультранационализм премьер-министра Венгрии наконец нашел опору на Западе", - пишет в La Stampa журналистка Моника Перозино. Выступая в понедельник на конференции, организованной Национальным банком Венгрии, Виктор Орбан заявил: "Со вступлением Дональда Трампа на пост президента США пришло время для каждой нации поставить на первое место себя и защищать прежде всего национальные интересы". В то же время, отмечает газета, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, находившийся с официальным визитом в Москве, "сообщил, что 2 февраля российский президент Владимир Путин прибудет в Будапешт" на встречу с Орбаном. На повестке дня - "некоторые ключевые вопросы двухсторонних отношений между Россией и Венгрией, включая контракт на поставки российского газа".

"Сближение" между Орбаном, Путиным и Трампом подтолкнуло некоторых европейских наблюдателей к разговорам о новой геополитической оси, протягивающейся через Америку в Россию и находящей поддержку в Венгрии", - пишет издание. "Ничего подобного", - приводит газета комментарий Балажа Орбана, директора венгерского аналитического центра Szazadveg. По словам политолога, "связи между Венгрией и Россией - прагматичные". Он также напомнил, что Будапешт проголосовал за антироссийские санкции, которые считает "бессмысленными", "во имя единства" Европы.

В Будапеште Путин будет обсуждать энергетику и проект атомной станции "Пакш-2", сообщает журналистка. Стратегия Орбана нацелена на то, чтобы "показать, что Венгрия независима и что она может принимать решения без оглядки на Брюссель", считает Эдит Згут, аналитик из Political Capital Institute. "Глобальная тенденция, на волне которой вознаграждается популизм и национализм, - удача для таких консерваторов, как Орбан и Путин, чьи политические линии пересекаются по ряду тем", - говорит политолог. Однако, предупреждает она, "все это приведет к опасным разделениям" в Европе.