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24 января 2017 г.

Алессандро Барбера | La Stampa

"Решение по санкциям против России Европа и Трамп должны принимать вместе"

Перед лицом "Брекзита" и укрепления англо-американского партнерства "Европа должна не отказываться от своего лидерства, а оглядеться по сторонам", заявил в интервью газете La Stampa министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. "Нужно развивать отношения с Балканами, усилить лидерство в Средиземноморье, защищать НАТО и сотрудничать с Россией: она - глобальный игрок, надежный партнер в энергетическом снабжении и борьбе с терроризмом", - заявил политик.

По словам Альфано, антироссийские санкции " являются не вечным, автоматически возобновляющимся механизмом, а инструментом, направленным на соблюдение Минских соглашений". Министр подчеркнул парадоксальность ситуации, в которой "страна, больше всех ратовавшая за санкции, - США - идет на мировую, а те, кто сильно поплатился за санкции, - ЕС и Италия - остаются в заложниках" у этих мер. "Получается, как будто мы платим по счетам, а свет жжет Америка", - резюмировал Альфано. "Так быть не может: мы как Европа должны предложить Трампу решить вместе" вопрос санкций, заявил политик.

На вопрос журналиста, возможно ли будет до выборов в Германии заручиться согласием Ангелы Меркель на отмену санкций, министр иностранных дел Италии ответил, что это решение должно будет "принимать во внимание" ситуацию на Украине.

Касательно беспокойства, вызванного в Европе критикой Дональда Трампа в адрес роли НАТО, Альфано вспомнил первую полосу итальянской коммунистической газеты L'Unità 6 ноября 1980 года с заголовком, гласившим: "Мир обеспокоен избранием Рейгана". "Я вижу слишком много предрассудков и мало взвешенных суждений, особенно со стороны левых сил", - прокомментировал Альфано, добавив, что Европа не может обойтись без "трансатлантических отношений".

В изменившейся геополитической ситуации Италия будет проводить свою традиционную политику - "прагматичную и внимательную" к интересам страны, подчеркнул министр.

Источник: La Stampa


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