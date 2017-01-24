Гарри Каспаров: "2017 год будет переходным"

По мнению экс-чемпиона мира по шахматам, Владимир Путин питает недоверие к Дональду Трампу, однако рассчитывает дестабилизировать Францию и Германию посреди избирательного года. Интервью с Гарри Каспаровым в Нью-Йорке взял журналист Le Figaro Морен Пикар.

"Какие опасности вы видите для Запада в 2017 году?" - спросил интервьюер.

"2017 год будет историческим, переходным, каким был год 1917-й. Это сотая годовщина захвата власти в России большевиками, низложения Романовых и начала "великих потрясений". Сейчас намечаются решающие выборы во Франции и Германии. Канцлеру Ангеле Меркель предстоит пережить коварные нападки. Российские спецслужбы попытаются ее дискредитировать и мобилизуют для этого все свои ресурсы. Кибератаки будут более масштабными, чем те, что были совершены в США", - ответил Каспаров.

"Путин попытался помешать американским президентским выборам?" - спросил журналист.

"На самом деле, проблема не в России. Проблема в Путине. Да, он не предвидел победы Трампа. Сначала он принял его за клоуна. Когда Трамп начал прорываться вперед, Путин еще думал, что он может проиграть, - поскольку, как об этом повторяли в лагере Трампа, "выборы были cфальсифицированы", - но он мог дискредитировать американскую политическую систему", - считает Каспаров.

"Владимир Путин намеревается совершить новые военные действия после Крыма, Восточной Украины и Сирии?" - спросил интервьюер.

"Нет, теоретически, так как он является сущим порождением КГБ. Он всегда предпочтет секретные операции массированным бомбардировкам. Лучше шантажировать людей, чем их убивать. Сеять хаос. Это у него в крови. Единственная его стратегия - политическое выживание", - ответил собеседник издания.

"Таким образом он сделал выбор в пользу Сирии?" - уточнил журналист.

"Да, это был гениальный ход: он знал, что интервенция рядом с Дамаском приведет к последствиям на территории Европы, увеличив поток беженцев. Одним ударом он убил двух зайцев, даже трех: он бросил вызов Америке, выставил напоказ слабость Обамы, при этом помогая своим сирийским и иранским союзникам и оказывая благородную услугу своим союзникам из крайне правых европейских партий, которые таким образом смогли доработать свои речи, направленные против иммиграции", - прокомментировал Каспаров.

"В Европе раздаются голоса, призывающие считать Путина объективным союзником перед лицом джихадистской опасности. Что вы думаете о такой интерпретации?" - спросил интервьюер.

"Это ложное и заманчивое рассуждение, которое хорошо продается. Как я уже только что сказал, Владимир Путин в Сирии не пришел биться против организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.). Доказательство? Только 10% российских авиаударов нацелены на джихадистов. Оставшиеся 90% поражают оппозицию режиму Башара Асада, ту самую, которая поддерживается странами Запада. В Европе существует некая идеологическая коррупция в отношении Путина, согласно которой надо с ним договариваться, поскольку Россия "не может быть проигнорирована", - рассуждает собеседник издания.

"Как собирается Путин взаимодействовать с администрацией Трампа?" - спросил журналист.

"Он находится в выжидательной позиции. Столько неопределенностей! - считает Каспаров. - Кроме того, он знает, что едва Трамп изменит свое отношение к нему, 100% американцев отвернутся от России. Вопрос в том, чтобы знать, до чего готов дойти Трамп в таком сближении".

"Прежде всего, надо признать, что речь идет о войне, и все вы атакованы. На данный момент проблемой для Путина является единый европейский фронт, который ведет за собой Германия и, в меньшей степени, Франция. Его взгляд обращен в сторону Парижа, где, по его мнению, будет легче повлиять на выборы, и в сторону Берлина, последнего реального оплота противостояния ему в Европе", - уверен Каспаров.

"Что касается Трампа, то вскрылись новые факты о его связях с Москвой. Он получил значительные денежные вливания из России в критический период в 2008-2009 годах, и этот взнос спас его от разорения. Какими деньгами он обязан иностранным режимам, порой открыто враждебным США? Почему он отказывается обнародовать свои налоговые декларации? На все эти вопросы ему еще предстоит ответить", - заявляет Каспаров.