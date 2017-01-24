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25 января 2017 г.
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24 января 2017 г.

Жан-Мишель Беза | Le Monde

Масштабный газовый проект Total в российской Арктике пренебрегает санкциями

"Танкер-ледокол, названный россиянами именем бывшего генерального директора Total Кристофа де Маржери, должен осуществить свою первую погрузку сжиженного природного газа в конце года", - пишет Жан-Мишель Беза в Le Monde.

Россияне назвали танкер Christophe de Margerie, в честь бывшего генерального директора Total, погибшего в октябре 2014 года в авиакатастрофе в Москве. Это выражение большой признательности этой страны своему верному "другу", который защищал Москву, хотя на нее уже были наложены западные санкции из-за аннексии Крыма, передает автор статьи.

"Крупнейшая нефтегазовая французская компания Total сильно заинтересована в России, особенно в области добычи газа. И приход в Европу танкера компании "Совкомфлот", произведенного южнокорейским судостроительным гигантом Daewoo, в пятницу 20 января является знаком того, что локомотив проекта Total, запущенного Кристофом де Маржери, продвигается вперед: речь идет о добыче и сжижении газа (16,5 тонн в год) в одном из самых неуютных регионов планеты", - говорится в статье.

"Christophe de Margerie будет подвергнут тестированию, прежде чем пройдет испытания в замерзающем море и достигнет терминала сжиженного природного газа в Ямале (Крайний Север). Компания "Ямал СПГ", эксплуатирующая эти огромные запасы, рассчитывает осуществить свою первую погрузку в конце 2017 года. Когда добыча заработает на полных оборотах, к 2021 году, понадобится 15 танкеров-ледоколов такого типа, чтобы сбыть всю продукцию", - передает автор.

"Благодаря своей низкой эксплуатационной стоимости проект "Ямал СПГ" является конкурентоспособным. Он будет приносить доход, даже если цены будут низкими", - уверял в июле Патрик Пойанне, гендиректор Total, в интервью российской газете "Коммерсант".

"Российский президент Владимир Путин продвигает подобные проекты, поскольку они позволяют восстановить равновесие товарообмена с Азией и особенно с Китаем. Китайский президент Си Цзиньпин включает их в "Новый шелковый путь", - говорится в статье.

"Защитники окружающей среды уже много лет отмечают следующую абсурдную ситуацию: потребление углеводородов приводит к потеплению климата... которое при этом облегчает транспортировку с Крайнего Севера - а значит, потребление! Пойанне им возражает, что газ - это заметный прогресс при производстве электроэнергии, так как газ выбрасывает в атмосферу намного меньше двуокиси углерода, чем уголь", - отмечает автор.

"Защитники окружающей среды радуются хотя бы тому, что с 1 января 2017 года вступает в силу Полярный кодекс Международной морской организации. Этот документ устанавливает все стандарты, обязательные к исполнению для морского транспорта (включая безопасность моряков, защиту окружающей среды) в Арктике и Антарктике, регионах с очень уязвимой экосистемой", - пишет Беза.

"С учетом особого политического контекста, они уже не испытывают никакого доверия к Путину. Теперь у них появился новый предмет для беспокойства: экологическая политика нового американского президента Дональда Трампа, утверждающего о своем желании вернуться к рассмотрению документов, принятых во время президентства Обамы", - подытоживает Беза.

Источник: Le Monde


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