США, уличные протесты в защиту прав, как в 70-е: короткое замыкание новой Америки

"Митинги против Трампа имели привкус чего-то устаревшего, архивного. Они напоминали протесты против войны во Вьетнаме, пацифистские марши 70-х", - пишет в итальянской газете La Repubblica известный писатель Роберто Савиано. В отличие от протестных акций, речь Трампа на инаугурации "была новым (новое не означает правильное)", продолжает Савиано.

"На митинге я, ясное дело, был вместе с протестующими и против Трампа, но я ощущал, что новым, ужасным и драматичным новым, являлся Трамп, а феноменом прошлого рисковали быть именно манифестанты, с которыми я шел по улицам Нью-Йорка. Вот в чем короткое замыкание", - рассказывает итальянский писатель. "Так что, значит, права, борьба с сексизмом, с гомофобией - это все прошлое? - задается вопросом Савиано и отвечает: - Нет, но их поддержка должна еще обрести новую форму выражения, которая смогла бы достучаться до тех, кто в данный момент не верит ни в какой политический проект, с недоверием относится к какому бы то ни было интеллектуальному пути, отгораживается равнодушием и дистанцируется от институтов власти".

"Трампу удается разговаривать с этой частью избирателей, хотя и невероятно обманным путем: он притягивает к себе личную, индивидуальную, частную, очень частную фрустрированность, гнев, негодование из самых разнообразных источников", - продолжает писатель. Сила нового президента США в том, что "он полностью перевернул политику: тот, кто за него голосует, не должен быть с ним солидарен, зачастую даже не уважает его и не требует от него принципиальности", поясняет Савиано. "Вот он, популизм, который делает популистских лидеров непобедимыми. Привлечь на свою сторону голоса, никого не убеждая", - резюмирует автор романа "Гоморра".

"Трамп позаимствовал у телевидения и социальных сетей ключевую вещь: побеждает тот, кому удается привлечь "хейтера", того, кто ненавидит, неудачника, человека, который терпит крах и обвиняет других в том, что его не приняли", - считает Савиано.

"Вот почему Трамп - это новое, и это новое - ужасно, и нам предстоит пережить его в ближайшие месяцы, даже дни, потому что в Италии работает та же логика: превратить гражданина в "хейтера", а "хейтера" - в избирателя. Вот путь к победе", - заключает Савиано на фоне возможных досрочных выборов в Италии и популярности популистской партии "Движение 5 звезд".