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25 января 2017 г.
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24 января 2017 г.

Шон О'Нил | The Times

Отставка главы Центра правительственной связи стала неожиданностью для сотрудников британских спецслужб

"В понедельник британские разведслужбы понесли ущерб", - сообщает журналист The Times Шон О'Нил. Роберт Хенниген, который два года руководил Центром правительственной связи (GCHQ), неожиданно ушел в отставку. "Насколько известно, это как-то связано с серьезной болезнью кого-то из членов его семьи", - пишет газета.

"51-летний Хенниген останется на своем посту до назначения его преемника, но его увольнение нервирует в момент, когда Великобритания сталкивается с крупными вызовами своей безопасности на международной арене: это последствия голосования за выход страны из ЕС, избрание Трампа президентом и растущая киберугроза со стороны России", - говорится в статье.

Заслугой Хеннигена считается повышение транспарентности GCHQ и взаимодействия ведомства с обществом после того, как зазвучали обвинения в массовой слежке на основе секретных материалов, распространенных Эдвардом Сноуденом.

Источник: The Times


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