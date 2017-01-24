Отставка главы Центра правительственной связи стала неожиданностью для сотрудников британских спецслужб

"В понедельник британские разведслужбы понесли ущерб", - сообщает журналист The Times Шон О'Нил. Роберт Хенниген, который два года руководил Центром правительственной связи (GCHQ), неожиданно ушел в отставку. "Насколько известно, это как-то связано с серьезной болезнью кого-то из членов его семьи", - пишет газета.

"51-летний Хенниген останется на своем посту до назначения его преемника, но его увольнение нервирует в момент, когда Великобритания сталкивается с крупными вызовами своей безопасности на международной арене: это последствия голосования за выход страны из ЕС, избрание Трампа президентом и растущая киберугроза со стороны России", - говорится в статье.

Заслугой Хеннигена считается повышение транспарентности GCHQ и взаимодействия ведомства с обществом после того, как зазвучали обвинения в массовой слежке на основе секретных материалов, распространенных Эдвардом Сноуденом.