Трамп радикально перекраивает экономическую политику США

"Дональду Трампу хватило всего нескольких секунд, чтобы положить конец целой эре. В свой первый день в президентской должности он подписал закон, согласно которому Америка выходит из одного из самых важных торговых соглашений - Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), заключения которого с таким трудом добился его предшественник Обама. Новоиспеченный хозяин Белого дома поставил под сомнение саму идею о механизмах международной торговли между Востоком и Западом, сложившихся на протяжении последних десятилетий", - пишет Die Welt.

"Трамп твердо стоит на своем решении таким образом перестроить торговые отношения, чтобы они работали на благо Америки", - констатирует автор материала.

"Мы только что сделали для американского трудового класса нечто грандиозное", - заявил Трамп после того, как в Овальном кабинете росчерком пера положил конец ТТП. Как напоминает издание, в состав ТТП входили помимо США еще 11 государств, в том числе Япония, Сингапур, Малайзия, Канада и Мексика - на долю этих стран приходилось около 40% мирового ВВП.

"ТТП было ключевым элементом для Обамы, который планировал с его помощью получить доступ к быстрорастущим рынкам Азии, ограничив тем самым влияние Китая в Тихоокеанском регионе. Теперь решение Трампа оставляет там политико-экономический вакуум. Это, возможно, продлится недолго: Китай уже объявил о том, что намерен его заполнить. Глава КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял о том, что Китай готов взять на себя ведущую роль в мировой торговле", - говорится в статье.

"В ходе предвыборной кампании Трамп обрушивался на соглашения о свободной торговле с критикой, обвиняя их в росте безработицы и снижении заработных плат, тем самым привлекая на свою сторону всех тех американцев, которые чувствовали себя обойденными в экономическом плане", - замечает журналист. Еще до выхода из ТТП Трамп объявил о намерении пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).