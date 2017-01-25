Этим сайтом по "проверке фактов" в пользу Трампа руководит живущий в России американец

"Работающий в Москве американец играет ключевую роль в оказании поддержки президенту Дональду Трампу посредством "проверки фактов" в заявлениях о предположительных связях Трампа с Россией, - сообщает Крег Силверман в Buzzfeed. - Клинт Эрлих - приглашенный исследователь в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Он привлек к себе внимание, когда во время предвыборной кампании в США повторил заявления Кремля в опубликованной в Foreign Policy статье, согласно которой Хиллари Клинтон искренне хотела начать войну с Россией".

"Теперь Эрлих вернулся. Данные о регистрации домена и метаданные документов показывают, что он сыграл ключевую роль в создании как анонимного веб-сайта FactCheck.net, так и опубликованного на нем отчета, в котором говорится, что он содержит "эксклюзивные свидетельства, ставящие под сомнение недавние громкие заявления о том, что Дональда Трампа скомпрометировала российская внешняя разведка, - говорится в статье. - В ответ на обращение BuzzFeed Эрлих подтвердил, что именно он стоит за этим сайтом. По его словам, данный проект стал "именно тем, чем должен был стать". После публикации этой статьи на сайте появилось ответное "официальное заявление", что Эрлих - его главный редактор".

"Целью отчета FactCheck.net было опровержение информации в составленном бывшим агентом MI-6 досье, которое американская разведка использовала для информирования Трампа и тогдашнего президента Барака Обамы. Эрлих раскритиковал решение о публикации этого досье, содержащего скандальные, но не подтвержденные заявления о Трампе, и размещал твиты, оспаривающие некоторые из утверждений в этом документе. Похожие опровержения имеются в отчете FactCheck.net", - сообщает автор.

"Запускаясь в начале этого месяца, FactCheck.net заявил, что им управляет "группа экспертов", занимающихся разоблачением "лживых заявлений о Трампе и российском правительстве", - указывает журналист.

"Я был основным составителем содержания отчета, однако этот проект - коллективный. Он создан с использованием опыта профессионалов-единомышленников - как для поиска информации, так и для ее анализа, - сообщил Эрлих в электронном письме BuzzFeed News. - Некоторые из этих людей работают в российском МИДе или разведке, но сайт создан без одобрения кого бы то ни было из российского правительства".

"Когда его попросили назвать имена кого-нибудь из тех, кто работал вместе с ним над отчетом, он, не углубляясь в подробности, ответил, что многие из них работают с ним в МГИМО. Эрлих пообещал спросить их, не хотят ли они пообщаться с Buzzfeed News напрямую, но добавил: "У вашего сайта не лучшая репутация в России", - говорится в статье.