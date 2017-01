25 января 2017 г. Фред Уэйр | The Christian Science Monitor Россия покидает переговоры по Сирии с предварительным планом. Далее в программе: привлечь к делу США России, как представляется, по крайней мере частично удалось активизировать перспективный мирный процесс в Сирии без участия США, пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр. "Но, когда во вторник закончились переговоры между противоборствующими сторонами в сирийском конфликте при поддержке новой "тройки" региональных держав - России, Ирана и Турции, никто, кажется, себя не поздравлял", - отмечает автор. Многие подводные камни остаются, некоторые разногласия коренятся в конкурирующих видениях "тройки" будущего региона. Уэйр напоминает, что за этими переговорами последует мирная конференция в Женеве, намеченная на 8 февраля. На ней будут присутствовать такие влиятельные внешние игроки, как США, ЕС и Саудовская Аравия. "Предыдущие женевские конференции [по Сирии] были неудачны, - сказал Владимир Сотников, эксперт по Ближнему Востоку из государственного Института востоковедения в Москве. - Этот мирный процесс в Астане был задуман с целью не обойти Женеву, но вернуть ее в нужное русло, и, похоже, частичный успех достигнут. Никто не ожидал большого прорыва, но существует твердая надежда на то, что встреча в Астане может привести к возобновлению реальных переговоров". "Совершенно ясно, что битва за Алеппо решающим образом изменила баланс сил. Она была тяжелой, даже жестокой, но создала предпосылки" для мирного процесса, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. "Сделка с Турцией стала еще одним решительным изменением, потому что турки могут усадить большую часть вооруженной оппозиции за стол переговоров", - отметил он. По крайней мере сейчас это ставит Москву в выгодное положение. "Россия в настоящее время является ведущим внешним игроком, стремящимся к урегулированию ситуации в Сирии", - сказал Сотников. Но он признал, что это шаткое и, возможно, временное положение. Автор поясняет, что Иран выступает против участия в решении судьбы Сирии США и Саудовской Аравии, а отношения России с Турцией в последнее время неустойчивы. Многое будет зависеть от позиции администрации Трампа, считает он. "США, в основном, вышли из этого процесса, потому что не только Россия, но и все основные игроки на местах с трудом понимали, чего Обама хотел достичь в Сирии, - указал Лукьянов. - Трамп дал понять, что его политика будет другой, но пока не сформулировал какой. Так что мы надеемся, что переговоры в Астане могут стать важным моментом для нахождения пути к миру в Сирии и, возможно, началом восстановления американо-российских отношений". Источник: The Christian Science Monitor