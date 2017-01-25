Почему я предсказал косовский кризис в марте: это прекрасный способ для России испытать Трампа

"Неоднократно высказанное Дональдом Трампом желание избежать конфронтации с Россией, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для будущей стабильности ряда государств, в первую очередь Косово", - пишет преподаватель Вестминстерского университета (Лондон) Эйдан Хехир в статье для Foreign Policy.

Напряженность между Косово и Сербией резко возросла в последнее время, отмечает автор, напоминая об эпизоде с отправкой в Косово сербского поезда с надписями "Косово - это Сербия" на 21 языке.

"Несмотря на 18 лет государственного строительства в Косово, сербы и албанцы существуют, по сути, порознь", - отмечает Хехир, напоминая, что Косово по-прежнему не признано рядом стран, в том числе Россией и Китаем. Большинство албанцев считает, что единственное, что удерживает Сербию от нападения, это значительное количество войск НАТО, размещенных в Косово, утверждает он.

Зная, что Россия имеет большее пространство для маневра сейчас, когда Трамп пришел к власти, Сербия может рассчитывать на то, что Россия поддержит ее, если она начнет операцию под предлогом "защиты сербов" в Северном Косово. Таким образом, она вполне сможет спровоцировать НАТО, рассуждает автор.

Вторжение сербских войск может, следовательно, привести к возобновлению насилия, которое началось в марте 2004 года, когда по всему Косово разразились беспорядки и сербские монастыри и деревни подверглись нападениям, что, в свою очередь, может стать началом полномасштабной войны.

"Нестабильность в Косово, скорее всего, будет распространяться и, таким образом, будет иметь тяжелые последствия для всего региона, в особенности для Македонии и Боснии. Мир и стабильность на Балканах по-прежнему поддерживаются с трудом, и вовсе не ясно, будет ли у Трампа возможность - или, на самом деле, готовность - вести переговоры о хитросплетениях в различных меж- и внутригосударственных ситуациях", - заключает автор.