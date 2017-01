25 января 2017 г. Александр Темерко | Financial Times Прощай, вооруженное вмешательство, здравствуй, экономическая война "Дональд Трамп выиграл выборы в США благодаря своему обещанию "сделать Америку снова великой". Теперь, когда он попал в Овальный кабинет, ему придется исполнять обещанное. Ему понадобится создавать новые рабочие места и улучшать уровень жизни "забытых" американцев, которые массово проголосовали за него. Похоже, Трамп полагает, что самый простой способ этого добиться - перестроить экономические отношения США с миром, особенно с Китаем", - утверждает британский бизнесмен украинского происхождения Александр Темерко в Financial Times. "Принцип ясен, - говорится в статье. - Трамп постоянно клянется прижать Китай. Его большой план быстрого повышения уровня жизни в США подразумевает ослабление Китая и принуждение его экономики работать с большей оглядкой на интересы Америки. Однако, что бы Трамп ни говорил, Китай так легко не поступится своими интересами. Его экономическое могущество огромно. Это не Мексика, глубоко зависимая от экономики США. Чтобы достичь своих целей, Трампу придется начать с политического ослабления Китая с помощью старинной авторитарной стратегии "разделяй и властвуй". Это означает рассоривание Срединной империи с ее главным международным союзником - Россией. Дружба с Россией против Китая принесла бы дополнительное преимущество - открытие для США нового канала возможностей выстроить отношения с Ираном и Ираком". "Все это может оказаться отличной новостью для России, экономика которой страдает от международных санкций, наложенных на нее два года назад из-за военной интервенции на Украине. В следующем году там пройдут президентские выборы, и Владимиру Путину очень нужен свет в конце тоннеля", - указывает автор. По мнению Темерко, США вполне могут признать аннексию Крыма и даже позволить путинской России реализовывать свои амбиции на Украине, в странах Балтии и, возможно, в Молдове, а также отказаться от борьбы с терроризмом, предоставив ее России. "Для России ценой всех этих уступок будет предательство ее союза с Китаем, - говорится в статье. - Это будет болезненное решение для Путина". Китай был единственной страной, которая поддерживала Россию на всем протяжении экономических санкций, а также помогал всем российским союзникам от Казахстана до Северной Кореи, ближнему кругу Путина и самому президенту. "Путину придется принять решение, зная, что, какого бы друга он ни выбрал, второй не сделает его жизнь легче", - указывает Темерко. Если Трампу удастся поссорить Россию с Китаем, он захочет большего. В частности, разрушить союз Китая с Великобританией. И Великобритания, по мнению автора, не должна сдаваться так легко. "Трамп будет жестким, грубым и циничным партнером на переговорах. Великобритания в ответ должна быть практичной, - полагает Темерко. - Мы не Россия, которая должна умолять о международном прощении, если хочет, чтобы ей отпустили прошлые грешки. Великобритания может вести переговоры с более сильной позиции". Источник: Financial Times