Трамп попросил главу ФБР остаться на его посту

"По словам одного информированного источника, директор ФБР Джеймс Коми сообщил своим высокопоставленным подчиненным, что Дональд Трамп попросил его остаться на его посту", - сообщает журналист Financial Times Дэвид Дж. Линч.

Многие американские демократы винят Коми в том, что Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы. Они считают, что к ее поражению привели публичные заявления Коми, касавшиеся расследования того, как г-жа Клинтон пользовалась своим личным сервером электронной почты.

"По некоторым сведениям, Коми также руководит расследованием потенциальных связей между сотрудниками избирательного штаба Трампа и Россией, в том числе проверкой телефонных разговоров советника по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США, которую проводит контрразведка", - говорится в статье. Недавно на закрытом заседании в Конгрессе Коми отказался отвечать на вопросы об этом расследовании, и возмущенные демократы призвали к его отставке.

Республиканцы тоже недовольны Коми: генеральный инспектор Минфина расследует его деятельность в год выборов.

Однако Трамп на недавнем приеме в Белом доме встретил Коми сердечно, отмечает автор.