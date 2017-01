25 января 2017 г. Дэвид Дж. Линч | Financial Times Трамп попросил главу ФБР остаться на его посту "По словам одного информированного источника, директор ФБР Джеймс Коми сообщил своим высокопоставленным подчиненным, что Дональд Трамп попросил его остаться на его посту", - сообщает журналист Financial Times Дэвид Дж. Линч. Многие американские демократы винят Коми в том, что Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы. Они считают, что к ее поражению привели публичные заявления Коми, касавшиеся расследования того, как г-жа Клинтон пользовалась своим личным сервером электронной почты. "По некоторым сведениям, Коми также руководит расследованием потенциальных связей между сотрудниками избирательного штаба Трампа и Россией, в том числе проверкой телефонных разговоров советника по нацбезопасности Майкла Флинна с российским послом в США, которую проводит контрразведка", - говорится в статье. Недавно на закрытом заседании в Конгрессе Коми отказался отвечать на вопросы об этом расследовании, и возмущенные демократы призвали к его отставке. Республиканцы тоже недовольны Коми: генеральный инспектор Минфина расследует его деятельность в год выборов. Однако Трамп на недавнем приеме в Белом доме встретил Коми сердечно, отмечает автор. Источник: Financial Times