25 января 2017 г. Хеба Салех | Financial Times Мятежный генерал вызывает опасения по поводу нового конфликта в Ливии "Уставшие от войны ливийцы могли бы надеяться на лучшее после того, как "Исламское государство" (запрещенное в России. - Прим. ред.) оставило свой опорный пункт в Сурте, а страна удвоила количество производимой нефти. Но мятежный генерал, который кажется все более приближенным к России, подвергает риску столь редкий прогресс, пытаясь расширить подконтрольную ему территорию", сообщает Хеба Салех, корреспондент The Financial Times. Усиление напряженности связано с тем, что "самозваная Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, контролирующая восточную часть Ливии, продвинулась на юг, столкнувшись с повстанцами из западного города Мисурата, лояльными к правительству, поддерживаемому ООН, и возглавившими битву против ИГИЛ в Сурте", - поясняет автор статьи. "Дипломаты и аналитики предупреждают, что насилие может вновь разжечь гражданскую войну, позволить джихадистам перегруппироваться и подвергнуть опасности производство нефти в этой стране - члене ОПЕК, которое в январе достигло 750 тыс. баррелей в день, по сравнению с 300 тыс. в сентябре", - сообщает Салех. Повстанцы Мисураты в декабре наконец выбили ИГИЛ из Сирта после долгой борьбы, при поддержке американских воздушных ударов. "Продвижение Ливийской национальной армии на юг очень провокационно и опасно, - сказал корреспонденту неназванный западный дипломат. - В Мисурате господствует мнение, что после того, как они победили ИГИЛ в Сурте, дорого за это заплатив, они не будут способствовать установлению военной диктатуры Хафтара". "Западные дипломаты видят в генерале Хафтаре главное препятствие для приведения в действие соглашения, достигнутого при посредничестве ООН, по объединению страны под властью правительства в Триполи и Президентского совета Ливии под председательством Фаиза Сараджа", - поясняет автор. Однако, "в качестве еще одного подтверждения попытки Москвы расширить свое влияние на Ближнем Востоке генерал Хафтар недавно был приглашен на борт российского авианосца в Средиземноморье, где он провел видеоконференцию с Сергеем Шойгу, министром обороны России". Как отмечает корреспондент, "генерал провозгласил, что он против исламистов всех сортов и его поддерживают Египет и ОАЭ, разделяющие его враждебность по отношению к таким группам, как "Братья-мусульмане". Комментируя утверждения Хафтара, Клаудия Гаццини, главный аналитик по Ливии в "Международной кризисной группе", отметила: "Еще год назад я бы сказала, что он бесперспективен, но настроения поменялись, особенно на Западе, и поддержка Сараджа и его правительства стала намного слабее". После визита Хафтара на российский авианосец "его представитель заявил, что Москва поставит запчасти к российским системам вооружений, используемым Ливийской национальной армией", говорится в статье. Также генерал рассчитывает, что отношение Вашингтона переменится с приходом в Белый Дом Дональда Трампа, пообещавшего искоренить исламистский терроризм. "Если Хафтар сможет заручиться поддержкой Египта, России и ОАЭ и получить согласие администрации Трампа, тогда на его стороне будут все значимые силы", - анализирует ситуацию в разговоре с газетой Маттиа Тоальдо, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. По мнению аналитика, из-за столкновений враждующих группировок "мы увидим новый всплеск джихадизма в Ливии". Источник: Financial Times