25 января 2017 г. Филип Пуллелла | The Guardian Конфликт в Ватикане по поводу презервативов: Папа одержал верх, а глава Мальтийского ордена ушел в отставку "Глава католического Мальтийского ордена ушел в отставку после острой размолвки с Ватиканом в связи с бесплатными презервативами, ставшей проверкой на прочность авторитета Папы Франциска, проводящего либеральный курс", - пишет в британской газете The Guardian Филип Пуллела. Как сообщает издание, ссылаясь на заявление рыцарской и благотворительной организации, расположенной в Риме, 67-летний Великий магистр Мэтью Фестинг "ушел в отставку после того, как Папа попросил его об этом на встрече во вторник". Автор статьи напоминает, что Великие магистры Мальтийского ордена, основанного в XI веке, "обычно остаются на этой должности пожизненно". "Фестинг и Ватикан были вовлечены в ожесточенную ссору с тех пор, как один из высокопоставленных рыцарей ордена, Великий канцлер Альбрехт Фрайхерр фон Боуследже, был отстранен со своего поста, после того как благотворительная организация устроила раздачу презервативов в рамках здравоохранительного проекта для неимущих", - говорится в статье. Как поясняет автор, Боуследже обратился к Папе, а тот "назначил комиссию из пяти членов, которая должна была разобраться в необычных обстоятельствах увольнения". "Британец Фестинг осудил папскую комиссию как вмешательство в суверенные дела ордена, обвинил ее членов в наличии у них конфликта интересов и, бросив вызов, учредил свою собственную внутреннюю комиссию", ?- пишет издание. "Ожидалось, что комиссия Папы доложит ему о своих заключениях в январе", - добавляет автор статьи. "Церковь не разрешает использование презервативов в качестве контрацепции, заявляя, что воздержание и моногамия в гетеросексуальном браке - лучший способ остановить распространение СПИДа", - напоминает журналист. "Франциск заявил, что он хочет, чтобы Церковь с 1,2 млн верующих избегала так называемых "культурных войн" из-за моральных поучений, а вместо этого была бы милосердна к тем, кто не может жить по всем ее правилам, в особенности - к бедным", - отмечает в заключение автор. Источник: The Guardian