Одиннадцать солдат Могерини для борьбы с российскими кибератаками

"Европейская служба по иностранным делам, которую возглавляет Федерика Могерини, пришла к выводу, что кибератаки и кампании по дезинформации, исходящие из России, являются частью продуманной государственной политики Кремля, направленной против ЕС, его лидеров и принципов с целью расколоть Евросоюз и европейское общество", - сообщает Давид Карретта, корреспондент итальянской газеты Il Foglio в Брюсселе.

"Несмотря на риск, что российские государственные органы и тролли могут повлиять на результаты демократических выборов не только в Германии, но и в Нидерландах, Франции и Чехии, ЕС предстает безоружным в свете пропагандистской войны Путина", - говорится в статье.

East StratCom Task Force - структура европейского внешнеполитического ведомства, призванная бороться с ложными российскими новостями, по словам автора статьи, "состоит всего лишь из 11 сотрудников, не имеет собственного бюджета и может общаться с внешним миром только на английском и русском языках". Поскольку Кремль направил миллионы долларов, чтобы дестабилизировать ситуацию странах ЕС, это "борьба между Давидом и Голиафом", говорят в Брюсселе. Эта целевая группа была создана в 2015 году, тогда внимание было сосредоточено на Украине, но два года спустя "кампании по дезинформации Москвы является для ЕС уже не только угрозой на внешнеполитическом фронте, но все больше - внутренней угрозой", по словам источника в Брюсселе. "По оценке внешнеполитического ведомства ЕС, фейковые новости стали частью российской военной доктрины", - сообщается в публикации.

Ссылаясь на свой источник в Брюсселе, Il Foglio пишет, что "дезинформация может оказать значительное влияние на общественное мнение и отразиться на том, как будут голосовать европейские избиратели". Так, Ангела Меркель "стала излюбленной мишенью после новогодних происшествий в Кельне в 2016 году: российская пропаганда ассоциирует канцлера с терроризмом и с нашествием мигрантов". По ожиданиям East StratCom Task Force, с приближением парламентских выборов, которые пройдут в Германии 24 сентября 2017 года, поток "ложных новостей во вред Меркель" будет только возрастать.

"Имея в своем распоряжении скромные средства (веб-сайт и информационный бюллетень) и учитывая невеликий интерес общественного мнения (13 тыс. фолловеров в Twitter), East StratCom Task Force ставит ограниченные цели: попытаться "сделать прививку" европейцам против ложных новостей", - пишет Карретта, ссылаясь на свой источник.

"Ни кибератаки, ни попытки повлиять на политику стран-членов ЕС не входят в круг действий этой структуры. Создавать средства защиты от кибератак Путина на внешнем и внутреннем фронте должны НАТО и национальные правительства", - заключает автор.