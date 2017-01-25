По словам эксперта по языку тела, Мелания Трамп - просто объект для своего мужа

"В день принятия присяги Дональдом Трампом за новым президентом США и его женой, находящимися под объективами видеокамер, постоянно и внимательно следили, - сообщает Уилл Уорли в Independent. - Многие наблюдатели отметили явную холодность отношений в этой паре, особенно в сравнении с четой Обама".

"Мелания - объект для [Трампа], - сказала Сьюзен Константин, эксперт по языку тела, обучавшая американские министерства и ведущих адвокатов. - Я не вижу никакого тепла, или настоящей любви, или сочувствия в этих отношениях".

"Интересно, что Трамп вышел из машины и пошел по ступенькам здороваться за руку [с Обамой] вместо того, чтобы помочь своей жене выйти из машины, подождать ее или хотя бы на нее оглянуться", - отметила Пэтти Вуд, другой эксперт по языку тела.

В понедельник, напоминает журналист, Трамп снова ввел "политику Мехико", запрещающую финансирование абортов за рубежом. Протестующие назвали это "ударом по женскому здоровью".

"Многие комментаторы опасаются, что, если Трамп низко ставит свою жену, ничто не помешает ему внедрять политику, вредную для женщин", - резюмирует Уорли.