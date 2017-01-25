Вот как Европа построит свою оборону

"Окончание холодной войны принесло с собой обещание мира в Европе. И если внутри ЕС мы смогли сдержать это обещание, то четверть века спустя мы на своем собственном опыте усвоили урок о том, что нестабильность за пределами границ напрямую отражается на безопасности европейских граждан; это вынудило нас радикально пересмотреть наше сотрудничество в области обороны", - пишут в статье, опубликованной в итальянской газете La Stampa, Федерика Могерини, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, и Юрки Катайнен, вице-председатель Еврокомиссии.

"В прошедшие месяцы мы разработали амбициозный оборонный пакет, основанный на трех столпах", - сообщают Могерини и Катайнен. Первый столп - это "действие на внешнеполитическом фронте", пишут они. "Ввиду чего в рамках глобальной стратегии ЕС формулируется ряд конкретных предложений, таких как план по осуществлению мер в области безопасности и обороны, который определяет "модель европейской безопасности", основанную на создании партнерств, на поддержке примирения и на усилении устойчивости с целью предотвращения кризисов до их проявления", - говорится в статье.

"Во-вторых, - продолжают Могерини и Катайнен, - мы нуждаемся в более тесном сотрудничестве с нашими основными партнерами в области безопасности, начиная с НАТО. В декабре ЕС и НАТО одобрили 42 конкретных действия, направленных на реализацию совместного заявления, подписанного в июле прошлого года".

"Два первых столпа не могут быть осуществлены без инвестиций на развитие исследований и потенциала", - отмечают глава дипломатического ведомства ЕС и вице-председатель Еврокомиссии. "С этой целью, - поясняют они, - Еврокомиссия представила на рассмотрение европейский план действий в области обороны - и это третий столп нашего пакета". Как говорится в статье, "по некоторым оценкам, недостаточное сотрудничество между странами-членами ЕС" обходится Евросоюзу в "100 миллиардов евро в год". "Сотрудничество жизненно необходимо для достижения экономии на масштабе производства в инновациях и госзаказах", - уточняют авторы.

"Мы начнем с нового финансирования исследований, - пишут Могерини и Катайнен. - После пилотной фазы до 2020 года мы считаем, что следующий бюджет ЕС должен выделить 500 миллионов евро в год на инновационные технологии в области обороны".

"В марте этого года нашему Евросоюзу будет 60 лет. Настал момент серьезно отнестись к нашей безопасности и двинуться к подлинному оборонному союзу, который смог бы ее гарантировать", - отмечают в заключение авторы.