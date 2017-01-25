Тень Ирана витает над конференцией в Астане

"Непрямые переговоры между повстанцами и сирийским режимом, несмотря на некоторый прогресс, все же не позволили продвинуться вперед в разрешении конфликта", - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Астане Пьер Авриль.

"Во вторник Тегеран присоединился к общему итоговому заявлению, предложенному Россией и Турцией и нацеленному на "укрепление" перемирия, однако истинные намерения шиитского режима, очень активно выступающего на стороне сирийского правительства, оставались неясными на протяжении всех переговоров, проходивших в столице Казахстана", - отмечает автор.

"В тексте заключительного заявления, не подписанного ни сирийским правительством, ни повстанцами, подчеркивается отсутствие какого-либо "военного решения конфликта". Вместе с тем члены тройки обязуются "использовать все конкретные средства своего влияния на обе стороны для укрепления режима прекращения огня". Наконец, в заявлении содержится ссылка на резолюцию Совбеза ООН 2254, в которой говорится о перспективе "переходного политического процесса" в стране. Это упоминание было достигнуто в упорной борьбе против точки зрения Ирана, для которого сохранение режима Асада является одним из векторов дипломатии", - говорится в статье.

"Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, влияние которого усилилось, настаивал на том, что Москва, Тегеран и Анкара "берут на себя ответственность выступать гарантами" мирного процесса. Он также упомянул "активную политическую поддержку", оказываемую Ираном Дамаску, - передает Авриль. - Глава делегации повстанцев в Астане Мохаммед Аллуш выступил в качестве обвинителя: "До сегодняшнего дня нет никакого ощутимого сдвига в переговорах по причине непримиримости Ирана и сирийского режима".

"Повстанцы, присутствующие в Астане, ранее близкие к Турции, которая теперь сконцентрировала свои военные усилия на борьбе против курдов, практически передали свою судьбу в руки Москвы. Но Россия делает вид - искренне или нет - будто она готова к выходу из сирийского болота. Остается шиитский режим Ирана, наоборот, подозреваемый в желании расширить свои военные достижения во имя более масштабного сражения с суннитским миром, воплощением которого, в частности, является Саудовская Аравия", - указывает автор статьи.

"Не стоит самообольщаться, сегодняшний сирийский режим стал стопроцентной креатурой Ирана", - сказал неназванный западный дипломат.

"В Астане, как не без удовлетворения рассказал один источник, близкий к Дамаску, повстанцы потребовали, чтобы шиитские ополченцы покинули сирийскую территорию в 30-дневный срок, - и безуспешно. Другой дипломатический источник упомянул о трениях между российскими военными и иранскими ополченцами вокруг Вади Барада, ключевого сектора по водоснабжению Дамаска, где режим пытается вновь взять контроль над повстанцами", - сообщает Авриль.