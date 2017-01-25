Идея о том, что творческий человек не подчиняется общим правилам секса, ушла в прошлое

Социолог Эрик Фасен расшифровывает понятие "конец эпохи исключения из общих правил секса" во Франции в связи с тем, что Роман Полански отказался от председательства на церемонии вручения престижной французской кинопремии "Сезар". Интервью с социологом взяла журналистка Le Monde Кларисса Фабр.

"Сегодня Роман Полански отказался председательствовать на церемонии вручения премии из-за протестов феминистских организаций, обвинивших его в изнасиловании 13-летней несовершеннолетней в 1977 году. Как вы объясняете перемену взглядов во французском обществе?" - спросила интервьюер.

"Поскольку решение было объявлено самим Полански, академия "Сезара" могла потребовать, чтобы он не уступал давлению. Но это означало бы закрыть глаза на те перемены, которые произошли во Франции", - ответил социолог.

"Чтобы это понять, следует сослаться на дело Доминика Стросс-Кана, - напоминает социолог. - В то время я писал о том, что противопоставление Америки "сексуальной корректности", считающей, что надо соединять общественную деятельность и частную жизнь, "республиканской" Франции, склонной их разделять, изжило себя. Это дело знаменовало "конец эпохи исключения из общих правил секса".

"Во Франции 1970-х сексуальные отношения с несовершеннолетними не обязательно были табуированы, во всяком случае, основанные на согласии", - уточнила журналистка.

"Безусловно, наш взгляд на педофилию радикально изменился, но даже в 1970-е годы Полански преследовали. Так, сложно ссылаться на сексуальную свободу той эпохи, чтобы оправдать изнасилование несовершеннолетней, которая не давала согласие на то, чтобы ее поили наркотиками без ее ведома. Сегодня остается один аргумент: свобода искусства. Но идея о том, что творческие люди не подчиняются общим правилам секса, что секс не является предметом политики и что Франция - это особый мир, ушла в прошлое", - рассуждает Фасен.

"Даже госсекретарь Франции по делам семьи Лоранс Россиньоль назвала "шокирующим" то, что председательство при церемонии вручения "Сезара" доверено Полански, и в ее поддержку выступила министр культуры", - отметила интервьюер.

"Разговоры о том, что существует, с одной стороны, свободный мир культуры, а с другой - протестующие феминистки, наводит на мысль о том, что культура не является феминистской и что феминизму нет места в культуре", - отмечает социолог.

"Реакция такого рода доводит до абсурда логику, согласно которой искусство избегает политики: оно может быть чисто символическим. Считать, что искусство оторвано от мира, значит пилить тот сук, на котором оно сидит!" - продолжает социолог.

"Завязалась целая битва в соцсетях, словно у каждого лагеря своя правда", - дополнила интервьюер.

"Я бы сказал иначе. Общественное пространство не очень демократично. Оно насквозь проникнуто господством: оно исключает. "Твиттер", "Фейсбук" и т.д. формируют общественное контрпространство, в котором пререкающийся в конце концов заставляет господствующее общественное пространство понять себя. Отверженные говорят: у меня тоже есть свое место на медийной сцене. Не отодвигайте меня на роль пассивной публики. Я в числе актеров", - рассуждает Фасен.

"Это новое дело Полански вписывается в контекст, где женщины могут почувствовать себя ущемленными в своих правах, идет ли речь об абортах, о сексистских речах Трампа в США, о голосовании в России по закону об отмене уголовного наказания за домашнее насилие и т.д.", - уточняет интервьюер.

"На следующий день после марша женщин 21 января контекст становится важным. Трамп был избран благодаря голосам белых мужчин, несмотря на его сексизм - а для многих даже по его причине. Если мир культуры во Франции будет упорно говорить, что феминизму не место в мире искусства, в жюри и в хит-парадах, и даже тогда, когда речь идет об изнасиловании несовершеннолетних, то в таком случае он подвергнется риску "быдлизироваться" и даже "трампизироваться", - уверен Фасен.