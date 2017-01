25 января 2017 г. Кристоф Ротвильм | Der Spiegel Американские богачи готовятся к концу цивилизации Все больше американских богачей из IT и финансовой индустрии вроде соучредителя и главного исполнительного директора американского новостного сайта Reddit Стива Хаффмана серьезно готовятся к чему-то вроде конца света, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на американское издание New Yorker. В частности, больше всего миллионеры и миллиардеры, как рассказывается в материале, "опасаются роста напряженности между ними и более бедными, но численно превосходящими их слоями населения, которая может когда-то привести к восстанию или революции по примеру той, что произошла в России". Тем более, что лишь недавно организация Oxfam подлила масла в огонь, опубликовав к экономическому форуму в Давосе исследование о том, что в настоящее время восемь самых богатых людей в мире владеют бόльшим состоянием, чем все остальное население. В итоге издание приводит несколько примеров того, как эти люди готовятся к подобным ситуациям. К примеру, Хаффман, по собственным словам, владеет несколькими мотоциклами, поскольку "каждый знает, что в случае апокалипсиса все дороги будут забиты", а также целым арсеналом оружия, боеприпасов и запасом продуктов питания. "Благодаря этому я смогу некоторое время продержаться в своем доме", - говорит он. Один из бывших менеджеров соцсети Facebook Антонио Гарсия Мартинез приобрел, по данным New Yorker, два гектара земли на острове в северной части Тихого океана. По словам Мартинеза, "ошибается тот, кто думает, что сможет сопротивляться разъяренной толпе". Более того, все эти люди обсуждают в закрытых группах в Facebook всевозможные аспекты борьбы за выживание, а именно - противогазы, бункеры и места, где можно будет укрыться от изменений климата. В частности, одним из самых излюбленных мест спасения среди "выживальщиков" считается Новая Зеландия, где американцам, покупающим загородные дома, уже при покупке предлагают дооснастить их против радиации. Один из сооснователей соцсети LinkedIn Рейд Хоффман, как сообщает New Yorker, утверждает, что в настоящее время более половины IT-миллиардеров из Силиконовой долины занимаются подготовкой на случай конца нынешней цивилизации. Источник: Der Spiegel