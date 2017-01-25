Первые солдаты Бундесвера прибыли в Литву

Во вторник первые солдаты немецких вооруженных сил прибыли в Литву, сообщает Der Spiegel. Согласно первоначальным планам, транспортный борт с военнослужащими должен был прибыть в аэропорт Вильнюса еще в понедельник, но этому помешал ледяной дождь.

Как напоминает корреспондент, Североатлантический альянс еще на саммите летом 2016 года принял решение укрепить восточные границы НАТО для сдерживания России и направить по 1 тыс. солдат в Польшу, Латвию, Эстонию и Литву. США уже в начале января начали перебрасывать тяжелую военную технику в Европу, причем численность американского военного контингента планируется увеличить на 4 тыс. человек. Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил в интервью изданию, что с приходом в Белый дом нового президента эти намерения не изменятся.

Германии, продолжает корреспондент, отведена ведущая роль в Литве, где к немецким военным присоединятся солдаты из Бельгии, Нидерландов и Норвегии. Командование планирует в несколько этапов перебросить туда 450 военнослужащих и различную военную технику, в том числе бронированную, до конца февраля. Намеченная численность батальона в 1,2 солдат будет достигнута в мае.

Размещение войск НАТО в регионе является ответом на "действия России во время конфликта на Украине, так как после аннексии украинского Крыма ряд восточноевропейских государств опасаются за собственную безопасность", говорится в статье.