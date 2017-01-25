"Газпром" свято верит в газовый ренессанс

"Вопреки глобальному потеплению и декларациям о намерении снизить выброс CO2, крупнейший в мире газовый экспортер верит в счастливое будущее газовой отрасли", - пишет в статье на сайте Der Standard Гюнтер Штробль.

"2014 и 2015 годы были не самыми лучшими в судьбе российского газового гиганта "Газпром". Благодаря выгодной конъюнктуре в этот период уголь праздновал неожиданно триумфальное возвращение. Спрос на российский газ упал, ситуацию ухудшали и введенные после аннексии Крыма и начала войны на Востоке Украины антироссийские санкции", - говорится в статье.

"Теперь ситуация изменилась. Это стало очевидно на проходившей во вторник в австрийской столице конференции. Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в отличном расположении духа поведал о рекордных объемах проданного газа. Заключенные дочерней компанией "Газпрома" сделки по продаже голубого топлива за границу увеличились в 2016 году на целых 10%, до 180 млрд кубометров, и львиная доля сделок была заключена со странами Западной Европы", - отмечает автор публикации.

Еще 10 млрд, по словам Медведева, компания отправила из хранилищ в Центральной Азии по системе принадлежащих концерну газопроводов - в общей сложности в Западную Европу поступило около 200 млрд кубометров газа. Для Медведева это доказательство "конкурентоспособности российского газа". Дискуссии вокруг глобальных изменений климата его не тревожат. "Если ЕС и другие страны всерьез отнесутся к договоренностям, принятым в ходе климатического саммита в Париже более года назад, и будут сокращать выбросы парниковых газов, им все равно не обойтись без газа", - и так считает не только Медведев. Дело в том, поясняет автор, что выброс CO2 при сжигании природного газа ниже, чем при сжигании нефти, а тем более угля.