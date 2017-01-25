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25 января 2017 г.
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25 января 2017 г.

Матиас Лутц | Tages anzeiger

Трамп созывает самый "белый" кабинет со времен Рейгана

В кабинете министров президента США Дональда Трампа будут преобладать "белые", пишет Матиас Лутц на страницах швейцарской газеты Tagesanzeiger.

Так, если Сенат одобрит предложенные Трампом кандидатуры, только пять из 22 позиций достанутся "не белым мужчинам", причем в не самых значимых министерствах. К примеру, единственным "цветным" министром станет Бен Карсон, которого назначают в министерство жилищного строительства и городского развития США.

Кроме того, министерские портфели непропорционально распределены и в гендерном отношении, о чем говорит назначение всего четырех женщин на фоне 18 мужчин. К примеру, во время президентства Барака Обамы в кабмине было семь женщин, что означает спад с 32% до 17%. В то же время из четырех будущих женщин-министров две - Элейн Лан Чао и Никки Хейли - имеют миграционное прошлое: одна родилась на Тайване, а другая является дочерью иммигрантов из Индии.

В итоге, женщины и меньшинства составляют всего 23% в кабинете Трампа. При этом его предшественники - Буш и Обама - назначали по 45 и 64% "не белых" соответственно.

Источник: Tages anzeiger


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