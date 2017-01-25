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25 января 2017 г.
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25 января 2017 г.

Франк Янсен | Tagesspiegel

Число правых радикалов в Германии неуклонно растет

Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) и неонацисты, комментаторы-ксенофобы, скины, рокеры и антимиграционное движение "Пегида": праворадикальная сцена в Германии становится все более непрозрачной для правоохранительных органов, пишет Tagesspiegel.

Как отмечает автор публикации, праворадикальная сцена в Германии прирастает новыми сторонниками и становится все более воинственной. Как стало известно изданию из источников в спецслужбах, число склонных к насилию представителей этого политического спектра выросло до 12100 человек - это на 300 человек больше, чем в 2015 году. "Это более половины представителей всего праворадикального сегмента, насчитывающего около 23 тыс. человек", - говорится в статье.

Весь праворадикальный спектр становится все более непрозрачным для правоохранительных органов. Все больше граждан становятся поклонниками радикальных идей, атакуют места содержания мигрантов. "Самым массивным блоком среди правых экстремистов является среда, в которую входят представители праворадикальных субкультур. Это, по данным правоохранителей, представители рок-сцены и группировки скинхедов - в общей сложности около 8500 человек". В еще одну крупную подгруппу, по информации из источников Tagesspiegel, можно объединить неонацистов - около 5800 человек.

Не утрачивает своей значимости в среде сторонников праворадикальных взглядов и НДПГ: она насчитывает до 5 тыс. членов, правда, как пишет издание, в 2016 году ее ряды покинули порядка 200 человек.

Источник: Tagesspiegel


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