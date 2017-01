25 января 2017 г. Эндрю Блейк | The Washington Times Адвокаты Эдварда Сноудена обратились в Европарламент с просьбой предоставить ему убежище "Адвокаты Эдварда Сноудена обратились в Европейский парламент в понедельник, чтобы рассмотреть вопрос о предоставлении убежища бывшему подрядчику АНБ, дабы не подвергать его риску потенциального пожизненного заключения в Соединенных Штатах, если его вышлют из России", - пишет The Washington Times. В то время как решение Кремля должно позволить Сноудену избежать возвращения в США на данный момент и с учетом того, что ему угрожает суд по обвинению в шпионаже, его адвокаты призвали ЕС на слушаниях в понедельник гарантировать разоблачителю АНБ безопасное убежище после того, когда он покинет Москву, говорится в статье. Берлинский адвокат Сноудена Вольфганг Калек заявил, что его клиенту угрожает осуждение на 1 тыс. лет тюремного заключения, если он будет осужден за организацию утечки секретов АНБ, в том числе документов, в которых содержались подробности внутренних и международных операций правительства США, что впоследствии привело к изменениям законодательства, пишет издание. "То, что ожидает его в США, противоречит всем европейским стандартам", - заявил Калек в парламенте, по данным сайта EurActiv. "Мы считаем, что страны-члены ЕС обязаны поддерживать его", - продолжил он, добавив, что ЕС должен "отплатить" Сноудену за разоблачение шпионских программ, затронувших европейцев. Источник: The Washington Times