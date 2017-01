25 января 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Спор о величественном православном соборе в Санкт-Петербурге подогрел в России антисемитские конспирологические теории Спор о решении передать Исаакиевский собор РПЦ приобрел некрасивый оборот, отмечает обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Высказывания видного политика повлекли за собой обвинения в антисемитизме, поясняет он. Процитировав слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, прозвучавшие в понедельник на пресс-конференции, автор пишет: "Как представляется, Толстой провел параллель между недавними протестами в Петербурге и революциями 1917 года, в результате которых Православная церковь в значительной мере утратила могущество в России. Но в восприятии многих россиян упоминание "черты оседлости" в заявлении Толстого - знак, что он подразумевал еврейское население". "Для многих российских евреев и их потомков "черта оседлости" - почти синоним антисемитизма, который был широко распространен в Российской империи", - добавляет автор. Российские еврейские организации быстро откликнулись. Президент ФЕОР Александр Борода назвал заявление Толстого антисемитским мифом и сказал: "Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии "Единая Россия". Газета комментирует: "Но осуждение Толстого официальными властями кажется маловероятным. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что охотно встретится с лидерами еврейских общин, чтобы обсудить ситуацию, но не считает высказывания Толстого антисемитскими". По мнению газеты, эта ситуация еще более обостряет обстановку вокруг передачи Исаакиевского собора, которую многие сочли признаком растущего влияния Православной церкви в тот момент, когда в России крепнут национализм и социальный консерватизм. Источник: The Washington Post