25 января 2017 г. Марк Мермонт | The Wall Street Journal Человек, которого называют источником утверждений для "досье на Трампа", участвовал в поездке, которая проверялась ФБР "Сергей Миллиан (которого The Wall Street Journal во вторник назвала предполагаемым источником ряда самых взрывоопасных утверждений в непроверенном досье, составленном на Трампа экс-сотрудником спецслужб) имел отношение к более раннему эпизоду, который был проверен ФБР и тоже был связан с досье", - пишет в блоге The Wall Street Journal журналист Марк Мермонт. В 2011 году Миллиан участвовал в поездке 50 молодых американских предпринимателей в Россию. Поездка спонсировалась Россотрудничеством. "Два года спустя сотрудники ФБР опросили многих участников поездки. Они выясняли, прибегало ли Россотрудничество к "увеселительным поездкам за казенный счет", чтобы вербовать американцев в качестве активов российской разведки", - говорится в статье. "Они пытались нас допрашивать, говорили, что это была поездка для вербовки КГБ", - сказал один из участников, Майк Костач. "Он назвал утверждения "ерундой", а посольство РФ в Вашингтоне распространило категоричное опровержение", - пишет издание. В вышеупомянутом досье на Трампа "утверждалось, что "Россотрудничество" использовалось для обеспечения "прикрытия" для некоторых предполагаемых контактов лагеря Трампа с Москвой, в том числе для предполагаемой встречи в Праге [в 2016 году. - Прим. ред.]. Все заинтересованные стороны категорично отрицают, что такая встреча вообще была", пишет издание. Источник: The Wall Street Journal