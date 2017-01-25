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25 января 2017 г.
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25 января 2017 г.

Марк Мермонт | The Wall Street Journal

Человек, которого называют источником утверждений для "досье на Трампа", участвовал в поездке, которая проверялась ФБР

"Сергей Миллиан (которого The Wall Street Journal во вторник назвала предполагаемым источником ряда самых взрывоопасных утверждений в непроверенном досье, составленном на Трампа экс-сотрудником спецслужб) имел отношение к более раннему эпизоду, который был проверен ФБР и тоже был связан с досье", - пишет в блоге The Wall Street Journal журналист Марк Мермонт.

В 2011 году Миллиан участвовал в поездке 50 молодых американских предпринимателей в Россию. Поездка спонсировалась Россотрудничеством.

"Два года спустя сотрудники ФБР опросили многих участников поездки. Они выясняли, прибегало ли Россотрудничество к "увеселительным поездкам за казенный счет", чтобы вербовать американцев в качестве активов российской разведки", - говорится в статье.

"Они пытались нас допрашивать, говорили, что это была поездка для вербовки КГБ", - сказал один из участников, Майк Костач. "Он назвал утверждения "ерундой", а посольство РФ в Вашингтоне распространило категоричное опровержение", - пишет издание.

В вышеупомянутом досье на Трампа "утверждалось, что "Россотрудничество" использовалось для обеспечения "прикрытия" для некоторых предполагаемых контактов лагеря Трампа с Москвой, в том числе для предполагаемой встречи в Праге [в 2016 году. - Прим. ред.]. Все заинтересованные стороны категорично отрицают, что такая встреча вообще была", пишет издание.

Источник: The Wall Street Journal


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