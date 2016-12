26 декабря 2016 г. Кимберли Дозиер | The Daily Beast Высокопоставленный американский генерал: еще два года, чтобы победить ИГИЛ "По прогнозам генерала, командующего коалиционными войсками в Ираке, на то, чтобы выбить так называемое "Исламское государство" (организация запрещена в РФ - Прим. ред.) из его сестер-столиц Мосула и Ракки, а также выжечь остатки, которые, вероятно, убегут в огромную пустыню между Сирией и Ираком, потребуется два года упорной борьбы, - передает Кимберли Дозиер в The Daily Beast. - Во время рождественской встречи с The Daily Beast генерал-лейтенант Стивен Таунсенд не указал точных сроков этой битвы, но изложил ход упорной кампании, которая, по его мнению, идет медленно, но не хуже ожидаемого, если учесть, сколько времени было у ИГИЛ, чтобы подготовиться, и какую жестокость готовы проявлять его бойцы". "Боевик выйдет из здания, держа над головой ребенка, чтобы мы его видели через систему наблюдения, пока он не дойдет до другого здания", - сказал Таунсенд. "Грозная битва с ИГИЛ идет на фоне продолжающейся напряженности в Ираке между представителями различных течений ислама, которая может усугубиться, если новые полномочия, полученные недавно группами ополченцев, ударят им в головы, - говорится в статье. - Новый иракский закон, вступающий в силу на этой неделе, делает силы местных ополченческий легальными. Такие группы - особенно поддерживаемые Ираном шиитские вооруженные формирования - обвиняются в военных преступлениях против иракского суннитского меньшинства. Обычно США относятся к ним настороженно". "Однако Таунсенд сделал необычное для американского командира заявление: сказал, что эти ополчения были "замечательно дисциплинированными союзниками" с момента его прибытия. Эта оценка подчеркивает яркий контраст с его предыдущими поездками: смертоносные бомбы иранского производства едва не попали в его автомобиль и убили многих из его солдат", - отмечает журналистка. "Таунсенд похвалил быстрое продвижение так называемых войск народной мобилизации (PCF) - преимущественно шиитских ополчений, ворвавшихся в пригороды оплота ИГИЛ Тель-Афара, к западу от Мосула, и помешавших боевикам курсировать взад-вперед с припасами и информацией", - передает Дозиер. "PMF состоят из нескольких десятков нерегулярных групп ополченцев из всех религиозных и политических секторов Ирака, включая суннитов и даже христиан, однако большинство составляют шииты. Некоторые группы сформировались для борьбы с США после вторжения 2003 года, другие - в 2014 году, после того как иракский верховный шиитский священнослужитель Аятолла Али ас-Систани выпустил фетву (религиозный приказ), призывающий иракцев вооружиться против "Исламского государства", захватившего большие районы Ирака, - говорится в статье. - Иракский парламент недавно принял закон, легализующий такие группы, и взял их под защиту вооруженных сил. Правда, они подчиняются непосредственно премьер-министру Ирака Хайдару аль-Абади". Таунсенд сказал, что, по его наблюдения, разрозненные группы PMF действуют профессионально. "До моего приезда сюда я читал самые разные вещи о PMF, но, когда приехал сюда, не увидел такого поведения. У нас нет плохого поведения и нарушений", - сообщил Таунсенд. "Таунсенд полагает, что новый закон и легализованные им вооруженные формирования могут сделать Ирак безопаснее - если они станут силой, подобной национальной гвардии, а не "марионеткой" Ирана, что, по его словам, предпочел бы командир иранской бригады "Аль-Кудс" Касем Сулеймани", - передает Дозиер. Источник: The Daily Beast