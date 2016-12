26 декабря 2016 г. Катрин Хилле | Financial Times По пути в Сирию разбился российский военный самолет, 92 человека погибли "В воскресенье российский военный самолет, летевший в Сирию, потерпел катастрофу и упал в Черное море", - сообщает корреспондент The Financial Times Катрин Хилле. Среди пассажиров были хористы известного ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить на авиабазе Хмеймим. "С этой базы Россия совершила большинство авианалетов, которые в итоге помогли переломить ход гражданской войны в Сирии в пользу президента Асада", - говорится в статье. Газета замечает: "Катастрофа произошла всего через несколько дней после того, как вооруженный человек, упомянувший о сирийском городе Алеппо, застрелил в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Она вновь может привлечь внимание к военной кампании Москвы в Сирии - теме, которая доныне не стала главной для российского общественного мнения". "Российские СМИ, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что следователи уделяют главное внимание технической неисправности как потенциальной причине катастрофы. Но Кремль заявил, что строить предположения о причинах пока рано", - говорится в статье. Источник: Financial Times