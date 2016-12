26 декабря 2016 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Крушение самолета Минобороны РФ по пути в Сирию В авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе хористы известного ансамбля имени Александрова, летевшие на базу Хмеймим, откуда совершается большинство российских авианалетов в поддержку Асада. Трагедия с Ту-154 волей-неволей заставляет россиян думать о военной кампании их страны в Сирии, пишут СМИ. Известный филантроп Елизавета Глинка также находилась на борту. "В воскресенье российский военный самолет, летевший в Сирию, потерпел катастрофу и упал в Черное море", - пишет корреспондент The Financial Times Катрин Хилле, имея в виду пассажирский самолет Минобороны России. Среди пассажиров были хористы известного ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить на авиабазе Хмеймим. "С этой базы Россия совершила большинство авианалетов, которые в итоге помогли переломить ход гражданской войны в Сирии в пользу президента Асада", - говорится в статье. "Катастрофа произошла всего через несколько дней после того, как вооруженный человек, упомянувший о сирийском городе Алеппо, застрелил в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Она вновь может привлечь внимание к военной кампании Москвы в Сирии - теме, которая доныне не стала главной для российского общественного мнения", - пишет журналистка. Российские СМИ сообщили, что следователи уделяют главное внимание технической неисправности как потенциальной причине катастрофы. "Самолет, который доставлял в Сирию знаменитый военный ансамбль, собиравшийся выступить перед находящимися там российскими военнослужащими, упал в Черное море вскоре после взлета", - пишет The New York Times. Военный самолет, собранный в России Ту-154, исчез с радаров через две минуты после вылета из Сочи. Метеослужба заявила, что условия в аэропорту были "нормальными, спокойными". Самолет соответствовал всем техническим требованиям, заявило Минобороны. Среди пассажиров были три журналиста "Первого канала", а также журналисты телеканалов "Звезда" и НТВ. Елизавета Глинка, известный российский филантроп и член президентского совета по правам человека и гражданскому обществу, также находилась в списке пассажиров, отмечает издание. "Возраст и репутация Ту-154, как и тот факт, что самолет вылетел с военного аэродрома с повышенными мерами безопасности, позволили большинству высокопоставленных чиновников, высказавшихся публично, исключить версию о теракте. Но некоторые авиационные эксперты предполагают - и вслед за ними некоторые официальные лица - что терроризм не может быть исключен, учитывая внезапность, с которой исчез самолет, и радиус района катастрофы", - пишет издание. "Для нас худшая версия - теракт, поскольку, если это так, это будет означать, что мы заплатили за Алеппо еще раз", - заявил авиационный эксперт Вадим Лукашевич. "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) заявило о своей причастности к крушению в октябре 2015 года гражданского аэробуса, следовавшего с египетского курорта Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербург, напоминает издание. "Вторая менее чем за неделю национальная трагедия" - так называет The Washington Post катастрофу Ту-154 в Черном море. Трагедия "вновь разыгрывалась во всех мучительных деталях на экранах общенациональных телеканалов, на нее вновь отбрасывает тень российское военное вмешательство в Сирии. И вновь у страны больше вопросов, чем ответов", пишет журналист Дэвид Филипов. На борту находились десятки хористов Краснознаменного ансамбля имени Александрова, а также "видная активистка благотворительной организации, снискавшая любовь многих людей", пишет автор, подразумевая Елизавету Глинку. "Катастрофа потрясла Россию спустя 6 дней после того, как российский посол в Турции Андрей Карлов был убит в общественном месте человеком, который после выстрелов кричал о войне в Сирии", - говорится в статье. Причины авиакатастрофы пока не установлены, продолжает автор. Хотя официальные лица заявляли, что теракт не считается вероятной причиной, СК РФ, возбудивший уголовное дело, рассматривал все варианты. Созданный в конце 1960-х самолет конструктора Туполева ТУ-154 за последние 15 лет пережил несколько катастроф, говорится в редакционном комментарии Le Figaro. Внешне похожий на Боинг 727, этот самолет советской разработки был одним из самых востребованным бывшими странами Восточного блока. "Производство этих машин неуклонно сокращалось начиная с середины 1990-х и вплоть до 2013 года, когда последний самолет быть передан российскому Министерству обороны. Всего было выпущено около тысячи ТУ-154. Возрасту и исправному содержанию этих самолетов порой уделялось недостаточное внимание, из-чего с ними часто случались инциденты разного рода", - отмечается в статье. 3 июля 2001 года Самолет ТУ-154 компании "Владивосток Авиа" разбился недалеко от аэропорта Иркутска в Сибири вследствие ошибки пилота, в результате - 145 погибших. 12 февраля 2002 года 117 человек встретили свою смерть в Иране, когда ТУ-154, выполнявший внутренний рейс, разбился над горным массивом на юго-востоке страны. 22 августа 2006 года Самолет ТУ-154 российской компании "Пулково" разбился на Украине, что привело к гибели 170 человек. 15 июля 2009 года Самолет ТУ-154 иранской компании Caspian Airlines, выполнявший перелет Тегеран-Ереван, разбился на севере Ирана; 168 пассажиров и членов экипажа погибли. 10 апреля 2010 года Глава польского правительства Лех Качиньский и многие высшие должностные лица страны погибли во время крушения ТУ-154 неподалеку от Смоленска, на западе России. Катастрофа унесла жизни 96 человек. 4 декабря 2010 года Экстренная посадка в аэропорту Москва-Домодедово самолета ТУ-154 привела к тому, что два человека погибли и десятки были ранены. 1 января 2011 года Самолет ТУ-154Б компании "Колавиа" с 116 пассажирами и 8 членами экипажа на борту загорелся во время разбега по взлетно-посадочной полосе аэропорта Сургута, на северо-востоке Урала. Три человека погибли и 40 получили ранения. За этим последовал временный запрет на использование модели "Б" самолетов ТУ-154. 25 декабря 2016 года Самолет ТУ-154 исчез с экранов радаров в 5:25, через две минуты после его взлета в аэропорту курорта Сочи, расположенного в муниципальном округе Адлера, на берегу Черного моря. Он отравлялся на авиабазу Хмеймим неподалеку от сирийской Латакии. Самолет перевозил 92 пассажиров, из них 64 - участники ансамбля Российской Армии, и восемь военных, среди которых руководитель ансамбля Валерий Халилов. Выживших нет.