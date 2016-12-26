Признанный самолет Туполева Ту-154 стал жертвой целого ряда несчастных случаев

Созданный в конце 1960-х самолет конструктора Туполева ТУ-154 за последние 15 лет пережил несколько катастроф, говорится в редакционном комментарии Le Figaro по поводу вчерашней авиакатастрофы над Черным морем с 92 погибшими.

"Внешне похожий на Боинг 727, этот самолет советской разработки был одним из самых востребованным бывшими странами Восточного блока. Имея длину 47,90 м, высоту 11,40 м и размах крыла 37,55 м, он способен перевозить от 155 до 180 человек с крейсерской скоростью 850 км/ч на высоте 11 тыс. м на расстояние до 4 тыс. км", - передает редакция.

"Производство этих машин неуклонно сокращалось начиная с середины 1990-х годов и вплоть до 2013 года, когда последний самолет быть передан российскому Министерству обороны. Всего было выпущено около тысячи ТУ-154. Возрасту и исправному содержанию этих самолетов порой уделялось недостаточное внимание, из-чего с ними часто случались инциденты разного рода.

3 июля 2001 года

Самолет ТУ-154 компании "Владивосток Авиа" разбился недалеко от аэропорта Иркутска в Сибири вследствие ошибки пилота, в результате - 145 погибших.

12 февраля 2002 года

117 человек встретили свою смерть в Иране, когда ТУ-154, выполнявший внутренний рейс, разбился над горным массивом на юго-востоке страны.

22 августа 2006 года

Самолет ТУ-154 российской компании "Пулково" разбился на Украине, что привело к гибели 170 человек.

15 июля 2009 года

Самолет ТУ-154 иранской компании Caspian Airlines, выполнявший перелет Тегеран-Ереван, разбился на севере Ирана; 168 пассажиров и членов экипажа погибли.

10 апреля 2010 года

Глава польского правительства Лех Качиньский и многие высшие должностные лица страны погибли во время крушения ТУ-154 неподалеку от Смоленска, на западе России. Катастрофа унесла жизни 96 человек.

4 декабря 2010 года

Экстренная посадка в аэропорту Москва-Домодедово самолета ТУ-154 привела к тому, что два человека погибли и десятки были ранены.

1 января 2011 года

Самолет ТУ-154Б компании "Колавиа" с 116 пассажирами и 8 членами экипажа на борту загорелся во время разбега по взлетно-посадочной полосе аэропорта Сургута, на северо-востоке Урала. Три человека погибли и 40 получили ранения. За этим последовал временный запрет на использование модели "Б" самолетов ТУ-154.

25 декабря 2016 года

Самолет ТУ-154 исчез с экранов радаров в 5:25, через две минуты после его взлета в аэропорту курорта Сочи, расположенного в муниципальном округе Адлера, на берегу Черного моря. Он отравлялся на авиабазу Хмеймим неподалеку от сирийской Латакии. Самолет перевозил 92 пассажиров, из них 64 - участники ансамбля Российской Армии, и восемь военных, среди которых руководитель ансамбля Валерий Халилов. Выживших нет, говорится в редакционной статье.