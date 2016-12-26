Пограничные районы Европы: страны Балтии полны сомнений

"Первый этап путешествия, предпринятого с целью понять падение интереса к Европе", - так обозначает свой репортаж журналист Le Monde Фредерик Леметр.

"Да, они любят свою страну и гордятся ею. Изъясняясь на прекрасном английском, подруга - которая уже жила в Испании - любит Таллин и не собирается больше жить за границей. Все же она настроена не совсем оптимистично: "Вы знаете, мы всего лишь 1,3 млн жителей. Наше будущее не зависит от нас. Как будет развиваться Европа? Что сделает Путин? Вот что имеет значение".

"Ощущение, будто они не являются хозяевами своей судьбы, я встречал повсюду за время своего путешествия к границам Европы. Несмотря на то, что в Таллине половина жителей русские, моя собеседница призналась, что у нее нет русскоговорящих друзей. "Пусть сначала они выучат наш язык и перестанут считать его диалектом", - оправдывается она. Подобно Латвии, Эстония требует от русских, весьма многочисленных в стране, чтобы они говорили на официальном языке, если хотят добиться получения гражданства и пользоваться связанными с ним правами. Условие далеко не очевидное, в особенности для лиц, обучавшихся в школе времен СССР", - считает автор статьи.

"Эстонцы с трудом скрывают свое презрение к этим гражданам второго сорта "Вы действительно хотите поехать в Силламяэ?" Сотрудница туристического бюро в Таллине не понимает. Что можно увидеть в этом городе, расположенном на самом востоке, в 30 км от России? Она даже никогда там не была. Действительно, Сталин велел построить там центр переработки отработанного ядерного топлива, запретив туда доступ нерусским. Силламяэ даже не фигурировал на картах. Сегодня 96% его населения - русские", - передает автор.

"В то время как Силламяэ умирает и распродает по низкой цене свои квартиры - квартира площадью 65 кв. м стоит там всего 8 тыс. евро - Таллин перевернул новую страницу: один застройщик перестраивает в "апартаменты класса люкс" бывшие помещения КГБ со зловещей репутацией", - отмечает автор.

"Юрмала, вчера ценимая советской номенклатурой, сегодня является излюбленным курортом российской буржуазии, которая любит там покрасоваться за рулем немецких седанов. Но эта роскошь не должна усиливать иллюзию того, что красивые здания в стиле модерн придают Риге венский облик: большая часть населения едва сводит концы с концами", - констатирует автор репортажа.

"Русскоговорящий мэр Риги напрасно считается близким к Кремлю, у Владимира Путина здесь не только друзья. Стикеры, вывешенные в центре, показывают "Путлера" и награждают российского президента маленькими гитлеровскими усиками. На самом деле, немцы здесь не сильно популярнее русских, - замечает Леметр. - Всего через каких-нибудь двадцать лет после обретения независимости своей страны в 1918 году латыши пережили беспрецедентную катастрофу, вызванную немцами: "Полмиллиона латышей погибли в ходе Второй мировой войны, это треть населения. Русские и украинцы заняли их место", - заключает нидерландский писатель Ян Броккен в своем прекрасном эссе "Души Балтии" (2013).

"Мы находимся посреди узкой полосы земли длиной в 80 км, соединяющей Литву и территорию Калининграда. Северная половина перешейка - литовская. Южная половина - российский анклав Калининград, там, где Путин размещает ракеты с ядерными боеголовками", - говорится в статье.

"Счастлив оказаться там мужчина с густой черной бородой, потягивающий аперитив. "Мне 42 года. Я родился в Литве, но мы с семьей уехали в Израиль в 1991 году. Я сюда возвращаюсь впервые. Для меня это важный момент. Раньше это была коммунистическая страна, теперь она стала Европой", - резюмирует он. До Второй мировой войны столица Вильнюс давала приют сотне синагог, теперь осталась лишь одна в этом "Северном Риме", где насчитывается более пятидесяти церквей", - комментирует автор.

"Несмотря на свое название, "Музей жертв геноцида", открытый в помещении бывшей тюрьмы КГБ, посвящает лишь несколько жалких фраз 20 тыс. евреев Литвы, которые были казнены нацистами. О том, что тысячи евреев стали жертвами литовцев, даже не упоминается. Что всецело разоблачает музей, так это советскую оккупацию. Для стран Балтии война прекратилась не в 1945-м, а в 1991 году. К тому же в трагическом ключе. Падение Берлинской стены, произошедшее без капли крови, заставило нас позабыть о том, как в январе 1991 года, когда Литва получила свою независимость, Михаил Горбачев на этот раз отправил танки в Вильнюс. Четырнадцать литовцев мученически погибли 14 января - мемориал, поставленный перед зданием парламента, отдает им дань уважения", - рассуждает Леметр.

"Частично оккупированная Польшей после 1918 года, затем полностью - русскими после 1945 года, Литва наконец обрела свою независимость, утверждая исчезновение СССР. "Самая большая геополитическая катастрофа XX века", по мнению Владимира Путина..." - подытоживает автор репортажа.